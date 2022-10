La incorporación de Fernando Hierro a la Dirección Deportiva de Chivas ha dividido opiniones en todo el futbol mexicano, ya que hay mucha gente que celebra que alguien de gran trayectoria y jerarquía; mientras que otros han criticado severamente a Amaury Vergara por contratar a alguien que “desconoce” el futbol mexicano.

Ante esta situación, el presidente del Guadalajara aseguró que su nuevo directivo no empezó a trabajar desde este lunes que se realizó el anuncio oficial, sino que lleva varios días trabajando para conocer al plantel y familiarizarse con el Rebaño y todo el balompié nacional, en general.

“Se ha mencionado mucho si debe ser mexicano un director deportivo de un club mexicano y yo pienso que no, para mí el futbol es universal, es internacional. Es curioso porque siempre estamos volteando a ver qué están haciendo en Europa y solemos decir que nuestro futbol no está al nivel de otras Ligas y luego cuando viene alguien con esa experiencia y palmarés como en el caso de Fernando, tendemos a decir que no conoce el futbol mexicano.

“Es muy importante que sepan que el trabajo con Fernando no empezó desde hoy que llegó a México. Venimos platicando con él, viene observando al equipo, lo viene estudiando con su equipo de trabajo y eso es muy importante porque se dice que va llegando, que no conoce el futbol mexicano, pero ya lleva un tiempo observando y trabajando. Le hemos entregado toda la información que necesita, le entregamos los reportes de las diferentes áreas, tanto de la dirección deportiva pasada y de la dirección técnica pasada. Aspectos importantes del potencial de los jugadores, qué hay que trabajar y dónde debemos reforzar y toda esa información es la que Fernando deberá trabajar junto al Director Técnico, para formar al plantel”, declaró Vergara a TUDN.

¿Por qué contrató a Fernando Hierro?

“La pauta es buscar a la mejor persona disponible para Chivas y creo que Fernando lo es, es una persona ganadora en diferentes procesos, principalmente como jugador. Es alguien que tiene liderazgo, y creo si algo nos hace falta en el futbol mexicano y en Chivas es liderazgo y creo que nos puede ayudar muchísimo el cómo podemos tener una mentalidad más ganadora tanto en este club como en México. Por supuesto su proceso en las selecciones españolas, creo es fundamental para la elección. Cada vez me queda claro qué es lo que necesita Chivas, por cómo es el club, por lo que necesitamos y la importancia de la cantera”.

