El periodista de la cadena FOX Sports, Fernando Cevallos, fue el encargado este domingo de desenmascarar al mediocampista paraguayo del club América, Richard Sánchez, después de su soez ataque verbal contra las Chivas de Guadalajara por la advertencia inicial que emitió su capitán Víctor Guzmán tras la caída 1-0 ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, para empezar a calentar el Clásico Nacional del futbol mexicano, correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

La declaración del refuerzo y capitán del Rebaño Sagrado, en su regreso al redil como figura, se dio la noche del viernes tras el revés por la mínima diferencia en la Angelópolis, que acabó con el invicto como visitante que exhibían los rojiblancos, así como las rachas de cuatro triunfos y siete presentaciones sin conocer la derrota. El Pocho Guzmán insistió tras el partido y volver a empezar todo de cero que "ahora enfrentaremos de la mejor manera al América, ahora no buscamos quién nos la hizo, sino quién nos la va a pagar y va a ser el sábado".

Sánchez, una noche después y tras la victoria 0-2 sobre Tigres en el Estadio Universitario de Nuevo León, advirtió en la zona mixta del inmueble que "yo, la verdad, no me dedico a hablar de eso. Ellos que empiecen a tirar a mierda, a decir lo que ellos quieran. Nosotros sabemos lo que nos jugamos, sabemos que es un clásico". Agregó que "no nos gusta estar hablando de eso, nosotros hablamos dentro de la cancha y no estamos nada preocupados y vamos a salir e ir allá a ganar, que es lo que nos obliga".

Fernando Cevallos, reconocido periodista rojiblanco en FOX Sports, apareció en su cuenta personal de Twitter la madrugada de este domingo para desmentir por completo los dichos del volante paraguayo de las Águilas y desempolvar unas declaraciones suyas de mediados de 2020, cuando era entrenado por Miguel Herrera y sí se dedicaba a hablar de eso tras señalar que "Chivas pagará los platos rotos, porque fue una derrota muy dura (4-1 ante Cruz Azul), hemos entrenado muy bien y llegó el momento de tener una revancha".

La declaración de Sánchez, que contradice su discurso de "no nos gusta estar hablando de eso"; advertía a las Chivas en plena Copa por México 2020 y previo a un Clásico Nacional que dominaron los rojiblancos para llegar a la final contra la Máquina, luego de agregar que "un clásico no se juega, se gana. Cada clásico uno debe dejar la vida y uno extraña que la gente grite. Sí, pero un clásico se debe ganar".

