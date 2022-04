ENCERRONA EN CHIVAS: Jugadores asumen su responsabilidad por no saber ganar

Después del duro golpe recibido en Toluca en el que a Chivas se le escapó el triunfo en el último minuto de juego, los futbolistas se reunieron para hablarse fuerte en el vestidor en donde se acordó dejar a un lado los pretextos y asumir sus errores, mismos que consideran son los culpables de tener solo un triunfo en los más recientes ocho compromisos.

“El domingo hubo un entrenamiento ligero para los que fueron titulares, pero antes de iniciar el entrenamiento hubo una encerrona entre los jugadores y volvieron a hablar ese tema (la bronca entre Briseño y Huerta) y se habló el otro tema: Guadalajara no gana. No está alcanzando, se juega bien por lapsos, fuimos superiores a Toluca, da igual, no ganamos y eso es lo que importa.

“Los jugadores en un ejercicio de autocrítica hablaban de que no podemos escudarnos siempre en la mala suerte, que esto no es de mala suerte sino de falta de concentración, falta de colmillo, de manejo de partido, de no saber cerrar los juegos”, explicó Édgar Martínez, subdirector de comunicación del club.

El Rebaño está sumergido en una severa crisis de resultados en el que ha dejado escapar ocho puntos en el semestre por no saber cerrar los partidos, ya que perdió una ventaja de dos goles contra Puebla, le arrebataron el empate contra León y dejó escapar dos victorias contra Atlas y Toluca en los últimos minutos.

¿Qué sigue para Chivas?

El Rebaño ha entrado a una recta crucial del campeonato, ya que le restan cinco partidos en tres semanas, por lo que deberán tener un buen cierre de torneo si quieren mantener vivas sus esperanzas de avanzar a la Liguilla cuando se enfrenten a Rayados, Cruz Azul, Xolos, Pumas y Necaxa.

