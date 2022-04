La seguidilla de malos resultados en Chivas está causando incomodidad e inconformidad en varias partes de la institución, en donde el Director Deportivo, Ricardo Peláez, tuvo un desencuentro con Marcelo Michel Leaño por múltiples situaciones que han surgido en las últimas semanas, en donde aparentemente la paciencia se estaría agotando.

Una fuente confirmó a Rebaño Pasión que el directivo tuvo una reunión con el entrenador rojiblanco para recriminarle por algunas decisiones que tomó durante el partido contra Toluca, en donde la principal fue el renunciar a tener la pelota y ceder absolutamente la iniciativa a los Diablos Rojos en la recta final del partido. Otra queja de Peláez fue por perder la cabeza y hacerse expulsar.

El ’Ajedrecista’ le dio la razón y admitió estar inconforme con el resultado, pero su “consuelo” es que se juega bien por lapsos, que el Guadalajara tienen gol y que aunque es verdad que no han ganado, pero en los últimos cinco partidos tampoco han perdido. Sin embargo, estos argumentos dejaron inconforme al Director Deportivo porque piensa varios de esos encuentros se han tenido que ganar, pero el mal manejo de los tiempos los tiene al borde de la eliminación.

Por si fuera poco, Ricardo Peláez está preocupado porque se está detectando que el grupo no está tan unido como se ha presumido. Es cierto que la gran mayoría del plantel, no todo, está a muerte con Michel Leaño, pero han detectado algunos síntomas de división entre futbolistas, tales como el percance que protagonizaron Antonio Briseño y César Huerta.

¿Qué sucederá con Michel Leaño?

El panorama no ha cambiado, la decisión que se tomó en consenso con Amaury Vergara es que el ‘Ajedrecista’ dirigirá lo que resta del campeonato y cuando concluya la actividad rojiblanca en el Clausura 2022 se tomará una decisión sobre su continuidad de cara al próximo torneo, aunque el mismo auxiliar de Michel Leaño, Francisco Javier Robles, admitió que de no calificar a la Liguilla, la permanencia de este cuerpo técnico estaría en duda.

