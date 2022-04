En el cuerpo técnico no sienten "miedo", pero se enfocan en corregir el accionar del equipo en este cierre de torneo.

El cuerpo técnico de Chivas sabe que no calificar provocaría reacciones de la directiva

Los resultados positivos no han acompañado a las Chivas de Marcelo Michel Leaño en ningún lapso de su gestión al frente del Guadalajara, por lo que saben que la paciencia de la afición y de la directiva podría estarse agotando semana a semana; sin embargo, no sienten “miedo” por ello.

Francisco Javier Robles, auxiliar técnico del ‘Ajedrecista’, admitió sentir frustración por no tener al Rebaño en zona de Liguilla, pero prefieren seguir enfocándose en conseguir un buen cierre de torneo, ya que saben que los altos mandos podrían prescindir de sus servicios si no se consigue el objetivo.

“El objetivo es calificar, este equipo está para llegar a la Liguilla. Sabemos que no estamos en zona de Liguilla, nos duele desde el trabajo día a día que estamos haciendo y sobre todo que el equipo funciona. Hay partidos que nos están sacando en los últimos minutos. Estamos claros que la afición no está contenta, porque no estamos en zona de calificación, por eso trabajamos y seguiremos trabajando.

“Todos queremos calificar y sabemos que si no llega a eso, algo podría pasar. No tenemos miedo, tenemos cara en alto para seguir trabajando y luchar por ese boleto a la Liguilla”, declaró el ‘Pichas’ en conferencia de prensa debido a que Michel Leaño fue expulsado.

¿Qué sigue para Chivas?

El Rebaño ha entrado a una recta crucial del campeonato, ya que le restan cinco partidos en tres semanas, por lo que deberán tener un buen cierre de torneo si quieren mantener vivas sus esperanzas de avanzar a la Liguilla cuando se enfrenten a Rayados, Cruz Azul, Xolos, Pumas y Necaxa.

