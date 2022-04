La relación entre afición y entrenadores de Chivas es históricamente complicada debido a la constante exigencia que ejercen los seguidores del conjunto rojiblanco y Marcelo Michel Leaño no ha sido ajeno a esa situación; sin embargo, él junto a Ricardo Peláez buscaron, en algún momento, fichar a un entrenador con paso ganador en México.

Desde que el actual Director Deportivo arribó a la institución tapatía, la decisión de un director técnico ha sido motivo de polémica, debido a que a su llegada el banquillo estaba ocupado por Luis Fernando Tena, a quien querían reemplazar con Diego Alonso, pero no se concretaron las negociaciones. Posteriormente se le dio el voto de confianza a Víctor Manuel Vucetich y actualmente al ‘Ajedrecista’.

Sin embargo, hace aproximadamente dos años el nombre de Antonio Mohamed estuvo en la órbita del Guadalajara, en donde Ricardo Peláez y Michel Leaño entrevistaron al ‘Turco’ para conocer la viabilidad de que tomara las riendas del primer equipo rojiblanco, ya que no tendría inconveniente de dirigirlos pese su pasado con América, en donce coincidió precisamente con el ahora directivo tapatío.

“Sí, ¿por qué no? Hace como dos años empezamos un par de charlas pero después me fui a Monterrey. Sí (ya estaba Peláez), pero es que estaba la posibilidad de ir, habíamos hablado también con Leaño, que estaba de directivo. Con él tuve una charla por zoom, pero estaban hablando, pero concretamente no hubo nada formal”, detalló en palabras para Fox Sports.

¿Dónde está trabajando el ‘Turco’?

Después de su paso exitoso por Rayados, el estratega argentino se ausentó durante unos meses de los banquillos; sin embargo, el Atlético Mineiro de Brasil le ofreció trabajo, donde está teniendo un buen rendimiento, consiguiendo múltiples triunfos que están haciendo trascender a la escuadra sudamericana en las competencias locales y en la Copa Libertadores.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!