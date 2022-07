Eduardo Chofis López no pudo cumplir su sueño de volver a las Chivas de Guadalajara en una segunda etapa después de que concluyó su préstamo con el San José Eartquakes, esto a pesar de que envió una clara indirecta a la directiva tapatía, no obstante ya encontró nuevo equipo y se trata de Pachuca, club al que se unirá debido a la negociación por los servicios de Santiago Ormeño.

Aunque todavía no se ha hecho oficial el acuerdo entre León y el Rebaño Sagrado por el atacante, algunos medios ya dieron como un hecho que Chofis López es elemento de los Tuzos, por ello no hay duda de que desde la noche del viernes el jugador surgido de la cantera rojiblanca ya sabía donde estaba su futuro para el Torneo Apertura 2022 en su vuelta a la Liga MX.

Y es que hace un par de día Lalo ofreció una entrevista a TUDN donde habló de sus nulas opciones para regresar a Chivas, luego de sus indisciplinas, pero el futbolista cuestionó que su carta pertenezca a un equipo donde no le permiten jugar, con lo cual afirmó que tampoco está resentido y confía en que su futuro será muy prometedor en cualquier otro equipo que si lo quiera.

“Es un poco raro que tengas contrato con un equipo y que no puedas jugar en ese equipo, es como si estuviera castigado. No tengo problema de nada, respeto las decisiones de cada quien, simplemente me hubiera gustado una oportunidad, si no se puede no tengo problema. Por algo pasan las cosas, si no es aquí será en otro lado y me va a ir mucho mejor”, apuntó el talentoso jugador.

El misterioso mensaje de Chofis López

Casi en la madrugada de este sábado Eduardo López publicó un mensaje con una frase que no deja lugar a dudas de que sabía perfectamente que su futuro estaba con Pachuca, pues es evidente que está emocionado de tener una nueva oportunidad en el futbol mexicano donde nunca ha jugado en Primera División fuera de Guadalajara: “Gracias señor Jesús por estar conmigo, alegría que se viene lo bueno”.

