"Chofis" López arremete contra los mexicanos y no se arrepiente por salir de Chivas

Eduardo López mejor conocido como “Chofis”, explicó que no se arrepiente de haber salido de las Chivas de Guadalajara, pero le hubiera gustado haberlo hecho bajo otras circunstancias, luego de que la directiva decidiera separarlo del plantel antes de que concluyera el Torneo Guard1anes 2020 para después venderlo al San José Earthquakes de la MLS, al mismo tiempo que arremetió contra sus compatriotas, quienes afirma, lo han criticado injustamente.

La “Chofis” reconoció que dejar el Rebaño Sagrado por considerarlo un futbolista indisciplinado, no fue la mejor manera de dejar al equipo que le dio la oportunidad de saltar al profesionalismo en México, sin embargo, explicó que esto no fue su culpa, por ello se siente tranquilo.

“Arrepentirme tal cual no, simplemente me hubiera gustado salir de otra forma, más allá de eso no me hubiera gustado salir así, no fue culpa mía, entonces por esa aparte estoy tranquilo”, apuntó el futbolista que se prepara para iniciar la temporada de la MLS bajo las órdenes del argentino Matías Almeyda.

En cuanto a las críticas que se han vertido sobre su persona, Eduardo López manifestó que la gente se deja guiar por lo que ve en la televisión o en las noticias, pero al mismo tiempo dejó en claro que muchos de lo comentarios en su contra han sido injustos.

“Todos estamos de acuerdo un mexicano es muy critico con sus compañeros, con la afición, con los jugadores como te decía. Te critican mucho sin conocerte tanto, se dejan guiar mucho por cosas que ven, cuando no es así. Un poquito como lo que dijo Gignac, tiene razón, muchos jugadores amigos míos lo han dicho también, todos estamos en la misma, el mexicano es nuestro peor enemigo”, abundó López.

Sobre su incorporación al San José Earthquakes del futbol de Estados Unidos junto a Almeyda, la “Chofis” expresó su sentir al rencoentrarsue con el “Pelado”, quien ha sido el técnico que más regularidad le ha ofrecido en su carrera.

“Nunca había convivio con extranjeros y hoy en día lo hago, la verdad creo que son totalmente diferentes los grupos, todo tiene su lado bueno y su lado malo. Matías es con el entrenador que más tuve participación, con el que más destaqué, entonces lo conozco muy bien”, valoró el atacante del conjunto estadounidense.