Uriel Antuna responde a quienes lo critican en Chivas: ¿Por qué no hablaban el torneo pasado?

Uriel Antuna, jugador de las Chivas de Guadalajara respondió a sus críticos por el funcionamiento irregular que ha tenido en el Torneo Guard1anes 2021 donde no ha logrado marcar en la campaña y en la Selección Mexicana Sub-23, que jugó el Preolímpico, fue pieza clave para la obtención del boleto para Tokio.

En entrevista para Marca Claro, el volante ofensivo del Rebaño Sagrado explicó las razones por las que no ha jugado igual en la Liga MX como con el Tricolor, donde marcó un par de goles y se le vio mucho más cómodo que con la camiseta rojiblanca.

"A lo mejor mucha gente podrá decir cómo no juega así, ¿por qué no decían eso la temporada pasada? fui de los mejores en el equipo. Siempre van a hablar de ti y trato de dar lo mejor de mí en selección y en Chivas, simplemente en una se me dan mejor las cosas. No es que sea tan diferente, simplemente en selección se me han dado las cosas. En selección y en Chivas me siento igual de arropado”, comentó Antuna.

Sobre el momento complicado que atraviesa Chivas donde marcha en el puesto 15 del Torneo Guard1anes 2021 con 13 puntos y en peligro de quedarse fuera de la Liguilla, Antuna sentenció que por trabajo y entrega los jugadores no van a parar, pues en cada entrenamiento muestran la actitud que se requiere para que tarde o temprano lleguen los resultados.

“Uno dentro de la cancha lo deja todo. ¿Y por qué no salen las cosas como uno la espera y las entrena? Es un poquito complicado pero nosotros estamos tranquilos y sabemos que tarde o temprano se van a dar las cosas, pero no dejamos de trabajar, el equipo está más unido que nunca para este cierre del torneo y para calificar más que nada”, apuntó el valeos futbolista del Rebaño Sagrado.