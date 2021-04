Aspe y Brailovosky coinciden en que no hay buena relación entre jugadores de Chivas y Vucetich

La relación entre los jugadores de las Chivas de Guadalajara y el técnico Víctor Manuel Vucetich ha provocado todo tipo de controversias por la falta de aparente entendimiento, lo que generaría que no estén dando lo mejor de sí en el Torneo Guard1anes 2021 y fueron los analistas de Fox Sports quienes dieron su punto de vista.

Anteriormente en ESPN varios analistas explicaron que probablemente el convencimiento de Vucetich no sea el suficiente para que los elementos rojiblancos ofrezcan su mejor versión en la temporada donde marchan con 13 puntos de 36 posibles y están en el lugar 15 de la tabla general en serio peligro de quedarse fuera de la Liguilla.

Y ahora fueron los ex futbolistas de la Última Palabra de Fox Sports, Daniel Brailovsky y Alberto García Aspe, quienes coincidieron en que algo no anda del todo bien al interior del vestidor de las Chivas, ya que no ven a los futbolistas tapatíos dar el 100% en cada partido.

“Siento que hay algo entre los jugadores y el técnico (Vucetich), alguna molestia. Yo no veo que los jugadores estén al 100% y se estén matando por el técnico”, indicó García Aspe para la emisión de Fox Sports que se transmitirá la noche del martes.

Por su parte, el “Ruso” Brailovsky también involucró al director deportivo Ricardo Peláez: “Habría que ver más allá de lo que pasa entre Vucetich y los jugadores y habría que involucrar al director deportivo, Ricardo Peláez también. Se siente que hay algo”.

El Rebaño Sagrado se medirá a Cruz Azul el siguiente fin de semana dentro de la Jornada 14 por el Torneo Guard1anes 2021 en el Estadio Azteca, en lo que será una prueba más que complicada para el conjunto dirigido por Víctor Manuel Vucetich.