Vucetich afirma que tiene la confianza de meter a Chivas a la Liguilla: Me quedo tranquilo a medias

El empate de las Chivas de Guadalajara 1-1 contra Santos Laguna en la Fecha 13 del Torneo Guard1anes 2021, no dejó del todo satisfecho al técnico Víctor Manuel Vucetich, quien sí destacó la actitud y la respuesta combativa de su equipo que vino de atrás para alcanzar la igualada, aunque por falta de suerte no se llevaron los tres puntos, indicó.

En un compromiso donde era vital sumar, el Rebaño Sagrado supo revertir la situación complicada que se generó en el primer tiempo con el gol en contra, por lo que en la parte complementaria mostraron una cara distinta a la que ofrecieron contra el América en el Clásico Nacional y con ello estuvieron cerca de llevarse el triunfo, explicó el conferencia de prensa el Rey Midas.

“Es evidente que cuando dos equipos se enfrascan en un duelo como el del día de hoy, muy disputado desde el principio, que se fue abriendo a partir de los cambios, a partir de intensidades. Esto nos ha ayudado a ser un equipo combativo, que no renuncia nunca a buscar el resultado. Pudimos haber obtenido el triunfo pero no tuvimos esa fortuna o ese acierto. Tranquilo a medias, por el funcionamiento, por la agresividad, por las variantes que mostró el equipo. Me deja más tranquilo pero no con la satisfacción completa porque debimos obtener el resultado, con una opción más clara en la clasificación”, señaló el estratega de las Chivas.

Vucetich aseguró que con la imagen que dieron esta tarde contra los laguneros, confía en que les alcanzará para meterse en la Liguilla, pues a pesar de que no sumaron los tres puntos, siente que Chivas ha logrado mejorar sustancialmente: “Tenemos dos participaciones, esta preliguilla para nosotros y por supuesto consiguiendo la calificación tendremos esa segunda oportunidad en la Liguilla. Seguimos en ese sentido, el pensamiento no cambia con lo que obtuvimos hoy. Necesitamos tener mínimo de dos a tres resultado para esa calificación”.

“Considero que con esto el equipo está mostrando con actitud y compañerismo, que tenemos esa confianza de aspirar a opción de calificación. Me gustaría comenzar con una iniciativa como terminamos el día de hoy”, valoró Víctor Manuel Vucetich.