Ricardo Cadena llegó a la dirección técnica de Chivas en medio de una severa crisis de resultados, credibilidad, estabilidad e incluso con una relación rota entre la afición con la institución; sin embargo, apareció con una especie de ‘varita mágica’ para solucionar todos estos problemas y para ello tiene un ‘arma secreta’.

Desde que el estratega interino del Guadalajara tomó las riendas del primer equipo, comenzó a imponer ciertos conceptos futbolísticos que han sido la clave para conseguir los triunfos en los duelos contra Cruz Azul, Xolos, Pumas y Necaxa, tales como el orden defensivo, la contundencia y el esfuerzo colectivo.

Sin embargo, Cadena ha enfrentado muchas dificultades para poder armar su once titular, ya que muchos elementos han estado fuera debido a sanciones y principalmente a lesiones, por lo que ha recurrido a las fuerzas básicas con jóvenes talentos que han estado levantando la mano y han respondido cada ocasión en el que han sido requeridos.

¿Cuántos canteranos ha usado Ricardo Cadena en cada partido? RIVAL TITULARES CAMBIO TOTAL Cruz Azul 6 4 10/15 Xolos 6 3 9/15 Pumas 6 2 8/14 Necaxa 7 4 11/16

El producto de fuerzas básicas ha sido su principal materia prima, ya que en cada encuentro ha utilizado al menos a 8 jugadores surgidos de la cantera, en donde contra Necaxa ocupó a 11 futbolistas formados en casa, además de la incorporación de juveniles como Gilberto Orozco Chiquete o Pável Pérez, quienes han dejado buenas impresiones.

Juveniles que ha usado Cadena JUGADOR POSICIÓN Gilberto Orozco Chiquete Defensa Pável Pérez Medio Paolo Yrizar Delantero Alejandro Organista Medio

¿A cuáles otros juveniles ha empleado Cadena en Chivas?

El timonel del Guadalajara no ha perdido la cabeza y ha sabido en qué momento y en cuál posición debe de ocupar a cada juvenil, ya que a Orozco Chiquete lo usó para darle mayor fuerza al aparato defensivo, pero hay otros casos como Paolo Yrizar, que aunque no es canterano, está teniendo oportunidades en el primer equipo o Alejandro Organista, que es de los rostros nuevos, ya que no era contemplado en el proceso anterior.

Encuesta ¿Hasta dónde llegará Chivas en este Clausura 2022 tras 4 triunfos en fila con Ricardo Cadena? ¿Hasta dónde llegará Chivas en este Clausura 2022 tras 4 triunfos en fila con Ricardo Cadena? Podemos llegar al campeonato Semifinales Cuartos de Final Repechaje YA VOTARON 484 PERSONAS

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!