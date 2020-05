El consejo de Marco Fabián a Uriel Antuna para bajar la presión en Chivas de Guadalajara

Marco Fabián, ex mediocampista de las Chivas de Guadalajara y actual jugador del club catarí Al Sadd, reconoció durante una entrevista con Mediotiempo que aconsejó al joven volante Uriel Antuna sobre como manejar la presión que conlleva portar la playera rojiblanca, luego del difícil comienzo que tuvo con los tapatíos en este Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, que se mantiene en suspenso por la pandemia del coronavirus o Covid-19.

El volante tapatío, de 30 años de edad, coincidió con Antuna en la selección mexicana y de inmediato se dio cuenta de su talento y su personalidad. Por eso, cuando vio más que presionado al joven mediocampista de solo 22 años durante sus primeros partidos como rojiblanco, se tomó la libertad de agarrar el teléfono y llamarlo para darle algunos consejos.

Fabián aprovechó su experiencia para aconsejar al joven Antuna

Fabián de la Mora se sintió identificado del momento adverso en que vivió Antuna y durante la entrevista con Mediotiempo reveló que "hace poquito tuve la oportunidad de charlar dos, tres cosas con Uriel Antuna, que ya lo tuve en selección. Se me hace una gran persona, un gran chavo y que hace poco no le estaban saliendo bien las cosas y tuve la oportunidad de poderle dar un gran consejo y sé que lo tomó muy bien". Advirtió que "me vi mucho en su caso y lo vi a él en su manera de jugar y por cómo lo vi yo en selección dije: a ver, algo está pasando aquí. Entonces lo busqué y fue simplemente para decirle un consejo, era todo y platicamos. Me lo agradeció mucho".

Antuna llegó al Rebaño Sagrado como el fichaje bomba para el Clausura 2020, pero en los primeros juegos le costó adaptarse y Fabián lo reconoció y se atrevió a contactarlo al señalar que "vi que estaba teniendo malos ratos en Chivas, acababa de llegar y lo notaba en su personalidad, con esa presión, yo estaba viendo partidos y la gente lo empezaba a abuchear. ¿Y qué cosas le han pasado a jugadores que no me hayan pasado a mí en Chivas? Yo viví de todo, un día me coreaba la mitad del estadio y a otro día me abucheó todo el estadio". Durante la plática telefónica, notó que el joven volante se liberó un poco y confesó que "le dije eso, que todos habíamos pasado por eso, que no dejara de creer en sí mismo, el por qué estaba ahí, y lo que había logrado y el gran futuro que tiene, la gran calidad que tiene, que se olvidara de lo que dice la gente".

El jugador del club Al Sadd de Catar argumentó que "al final de un día podrías ser el mejor del mundo y al otro día el más malo. Simplemente, las palabras claves fue que no dejara de creer en sí mismo y que nunca dudara de él, el día que dudes de ti mismo estás en problemas. Te comió la presión, eso fue lo que le comenté". En cuanto al futuro del "Brujo", Fabián señaló que "la calidad es lo que tiene de sobra, es un gran jugador, tiene una gran agilidad, es muy rápido, es muy veloz, desequilibrante. Yo lo veo con mucho futuro en Chivas y que le puede dar grandes alegrías a la institución".