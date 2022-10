El actual mediocampista del club Pachuca, Javier Eduardo Chofis López, aprovechó su intervención en una entrevista exclusiva postpartido la noche del lunes paraenviarle un directo y emotivo mensaje a su exequipo: Chivas de Guadalajara, aún sobre el césped del Estadio Hidalgo, luego de anotar el gol para despachar a los Tigres UANL y meter a los Tuzos en las semifinales de la Liguilla del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

El volante canterano del Rebaño Sagrado abandonó el redil apenas en julio pasado para arribar a la Bella Airosa, en una extensa y agotadora negociación de emergencia a cambio del delantero Santiago Ormeño, quien llegó a Verde Valle procedente del club León, perteneciente al Grupo Pachuca. Una transacción que cerró el mercado de pases del Apertura 2022 y que ya le rinde frutos a los Tuzos.

Chofis López, después que le diera el pase a Pachuca en una serie de Cuartos de Final frente a los Tigres, fue entrevistado postpartido por la transmisión oficial y durante su intervención fue consultado sobre su exequipo, Guadalajara, a pesar que fue eliminado en la fase de reclasificación por Puebla en una emotiva tanda de penales y al que envió un mensaje directo frente a las cámaras. El canterano de Chivas fue el autor del gol con que Tuzos dejó en el camino a Tigres tras el empate 2-2 en el marcador global.

El mediocampista del Pachuca, durante su emotivo mensaje, aseguró que todavía se acuerda y le guarda un cariño especial a su exequipo y aseveró a la transmisión de FOX Sports que "¿Cómo no me voy a acordar? Siempre me voy a acordar de ellos. Hay muchos comentarios que dicen que yo ya no los quiero, y ¿cómo no los voy a querer?, si fui campeón ahí y fue el equipo que me ayudó a cumplir mi sueño".

Eduardo López fue considerado el mejor jugador del triunfo de Pachuca (IMAGO7)

Chofis López, en cuanto a las diferencias entre Chivas y Pachuca, reconoció a la transmisión de FOX Sports que tienen cosas en común, a pesar que "son instituciones totalmente diferentes, pero algo parecido que tienen es que le dan mucha importancia a las fuerzas básicas y por eso siempre están compitiendo ahí. Son grandes clubes los dos y yo estoy muy feliz de haber jugado en Chivas y ahora estar acá".

