Alan Mozo vive una nueva posibilidad de quedarse con la titularidad en Chivas de Guadalajara como lateral derecho, pero sabe que esto solo se lo ganará con esfuerzo y trabajo, ya que tiene la experiencia del momento más complicado que ha atravesado su carrera cuando no fue a los Juegos Olímpicos de Tokio y que le sirvió para reflexionar sobre lo que estaba dejando de hacer como profesional.

El zaguero del Rebaño Sagrado reconoció que ha asumido con mayor conciencia lo que significa ser un futbolista de elite, porque sabe que no todo es color de rosa y ha tenido que lidiar con fracasos deportivos que lo marcaron para que la autoexigencia sea mayor con la finalidad de convertirse en un futbolista regular y confiable, primero en su club, para después pensar en la Selección Mexicana.

"Creo que fue un antes y un después. A partir de ahí me volví más profesional me volví mucho más determinante, mis números empezaron a subir notablemente y creo que cada fracaso y cada tropiezo en tu vida es una oportunidad para mejorar y sacar tu mejor versión", reveló Mozo en entrevista ara TUDN al mismo tiempo que recordó lo que le causó mayor decepción.

Y es que el defensor de Chivas había sido parte del proceso previo a la justa olímpica que se realizó en el 2021 y no en el 2020 como estaba establecido debido a la pandemia de COVID-19. Por tal motivo le resultó mucho más complicado asimilar que Jamie Lozano no lo considerara para tomar parte de un Tricolor exitoso que obtuvo una valiosa presa de bronce al derrotar a los anfitriones en el juego por el tercer lugar.

“La verdad es que no ir a los olímpicos fue un golpe fuertísimo en mi carrera, fue un antes y un después de esas fechas. Me acuerdo perfecto y fue algo que me dolió muchísimo porque creo que no falté a ninguna convocatoria de los cuatro o cinco años que fueron por lo de la pandemia”,añadió Mozo, quien por el momento funge como titular en Guadalajara desde el partido de la Jornada 3 ante Toluca.

