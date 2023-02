Para la afición de las Chivas de Guadalajara recordar a Ricardo Peláez es volver a un pasado amargo plagado de muchas buenas intenciones, pero con pocos resultados durante su estancia que duró tres años, por lo cual resulta un tanto extraño que ahora como analista de TUDN trate de dar consejos sobre la labor que debe realizar el nuevo director de las Selecciones Nacionales, antes de elegir al nuevo entrenador del Tricolor.

Después de los polémicos anuncios que se ofrecieron por parte de Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol y Mikel Arriola, titular de la Liga MX, ambos directivos se presentaron en el programa Línea de 4 de TUDN para exponer y aclarar parte del nuevo proyecto que se busca cimentar en el futbol nacional como la eliminación del Repechaje, el nombramiento del nuevo estratega del Tri y quiénes deberán tomar las decisiones junto al Comité de Dueños de la Primera División.

Pero fue Peláez Linares el analista que más participó aconsejando a De Luisa. El mismo dirigente que gastó 50 millones de dólares en refuerzos para Chivas en el 2019, de los cuales solo queda uno y se trata de Cristian Calderón, quien ni siquiera es titular o el que permitió que Marcelo Leaño se hiciera cargo del equipo sin las bases ni la experiencia para asumir el banquillo del equipo más importante del futbol mexicano o el que fichó a un Santiago Ormeño que apenas duró unos meses en la institución.

Ricardo Peláez aconseja a la Femexfut sobre la labor del nuevo director de Selecciones Nacionales

“No deberían reunirse con el nuevo técnico para ver qué sí, qué no. En la época de La Volpe que se fueron una cantidad de jugadores brutal a Europa. No hay informe, el que se va (técnico después del Mundial) es el malo y el que llega va a cambiar todo, pero no es así Yon. Porque no todas las cosas son malas, porque hay cosas que se pueden rescatar. No empezar este cero”.

“Es un escudo (director deportivo). Tiene una responsabilidad, si no se cumplió el objetivo vas para fuera, pero finalmente volvemos al mismo tema. Le estamos dando mucha importancia al técnico, para mí es lo menos importante, hay que definir bien el proyecto. Viene Ares de Parga, yo aprendí en la escuela que administración es: previsión, planeación, organización, dirección y control que es lo que va a hacer él, es un tipo que conozco de carácter y personalidad, pero debe estar rodeado de gente de futbol, porque esto es futbol”, comentó Peláez , quien ya fue director de Selecciones Nacionales en dos ocasiones.

