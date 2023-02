Para Jesús Molina no han sido meses sencillos, el volante de recuperación vivió momentos complicados que le llevaron a pensar en el retiro de las canchas cuando estaba en Chivas de Guadalajara, pero finalmente logró superar las adversidades hasta que recibió una nueva oportunidad que está tratando de aprovechar en su tercer equipo grande de la Liga MX como son los Pumas de la UNAM.

El mediocampista fue de los elementos más cuestionados cuando llegó al Rebaño Sagrado en el 2018 por tener un pasado americanista donde estaba plenamente identificado con los colores del acérrimo rival, pero su profesionalismo lo llevó a ser uno de los principales líderes en el vestidor e incluso portar el gafete de capitán por al menos un par de años.

Pero las lesiones empezaron a llegar y su rendimiento vino a menos con la camiseta de Chivas al grado de ser relegado a la banca. Con la llegada de Marcelo Leaño al banquillo en setiembre del 2021 fue perdiendo protagonismo y una lesión en la rodilla en febrero del 2022 marcó el inició de su declive en la Perla Tapatía, porque volvió a la actividad hasta octubre, pero únicamente jugó algunos minutos y al finalizar su contrato en diciembre no lo renovaron, por ello el propio Molina consideró que era el fin de su carrera.

"Hasta que no nos pasan las cosas uno realmente no valora lo que tiene, después de esa lesión. un proceso de una operación en la nariz, tuvieron que volver a operarme y no quedó bien, me queda una cicatriz por dentro, la operación en la rodilla, cuando me encontraba en casa tirado en cama me pasaban muchas cosas por la cabeza y pensé que podían ser mis últimos días cómo jugar profesional. El objetivo era volver a pisar una cancha que es algo que le pedí a Dios cada día que me diera esa oportunidad, creo que él escuchó mis oraciones”, comentó el futbolista de los felinos, en entrevista con Azteca Deportes.

