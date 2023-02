El presente de Ignacio Ambriz como entrenador está muy lejos de lo que alguna vez fue cuando estuvo en el banquillo del Club Guadalajara, al que dejó con un completo desastre como el último lugar de su grupo en la Copa Libertadores del 2012 y también fuera de la Liguilla en el Torneo Clausura 2012, lo cual motivó que la dirigencia le diera las gracias, aunque años más tarde se justificó argumentando que le habían “quitado algunos jugadores” para su proceso en la Perla Tapatía.

El actual entrenador de Toluca y que hace menos de dos semanas visitó el Estadio Akron para medirse al Rebaño Sagrado, logrado una victoria 2-1 ante los graves errores en los cambios de Veljko Paunović, hoy es uno de los principales candidatos para asumir las riendas de la Selección Mexicana que tiene a Miguel Herrera y Guillermo Almada como los otros dos estrategas en la terna.

No obstante, Ambriz ha vivido momentos complicados como técnico. Si bien es cierto que con León fue campeón y a los Diablos Rojos los llevó a una Final, misma que perdieron de manera humillante contra los Tuzos, tuvo la oportunidad de sentarse en el banquillo de Chivas con resultados vergonzosos, tanto en la Copa Libertadores como en la Liga MX, pues en la justa continental se fue despedido después de ser goleado por un modesto club como el Deportivo Quito de Ecuador 5-0.

"La empresa responsable del proyecto de Chivas, encabezada por Johan Cruyff, determinó que el técnico Ignacio Ambriz permanecerá hasta que concluya el Clausura 2012. Al ser notificado de la decisión, el señor Ambriz declinó esta determinación y optó por dejar la dirección técnica", fue parte del comunicado que emitió el cuadro tapatío hace casi 11 años.

Ambriz fracasa en Chivas y hoy es candidato para el Tricolor

Ambriz dejó a Guadalajara con cuatro unidades en la Libertadores como el peor equipo del Grupo 7. En la Liga MX dirigió 12 partidos de Liga donde ganó cuatro, empató tres y perdió cinco compromisos, por lo que terminaron muy lejos de acceder a la Liguilla de aquella campaña y se fue cuando solamente faltaban dos encuentros para que concluyera el certamen.

Años más tarde, en el 2019 Ignacio Ambriz vivió su mejor época como estratega cuando conducía los destinos de León y con cierto recelo se dio el lujo de justificar sus números en el Rebaño argumentando en una entrevista con ESPN que le quitaron jugadores y no conforme con ello, aseguró que el equipo más importante del futbol mexicano “ha perdido grandeza”: "Con Chivas no lo considero fracaso por muchas circunstancias, me quitaron jugadores, entre otras cosas, y con América me quedé en dos semifinales, fui campeón de Concacaf, pero no y ahí eso es fracasar. No quiero faltar al respeto. Sabemos la historia de Chivas y lo popular que es, pero por resultados creo que sí perdió grandeza. Lleva varios torneos sin clasificar”.

