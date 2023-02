La verdadera razón por la que Matías Almeyda no puede ser entrenador de la Selección Mexicana ¡ES LA SOLUCIÓN DEL TRI!

Matías Almeyda dejó muy claro que tiene lo que se necesita para que los futbolistas mexicanos triunfen bajo cualquier circunstancia, pues con Chivas de Guadalajara consiguió cinco títulos de siete finales disputadas en dos años y medio al frente del plantel rojiblanco, sin embargo por diversas razones no ha sonado como uno de los candidatos para hacerse cargo de la Selección Mexicana.

Luego del fracaso que significó quedar fuera de la segunda fase en el Mundial de Qatar, los cambios que se esperaban en el futbol mexicano en beneficio del futuro del Tricolor llegaron a cuenta gotas, ya que no hay todavía una decisión tomada respecto a quién será el nuevo entrenador, pero el preferido de todo el Rebaño Sagrado, el Pelado Almeyda, estuvo en la lista, según palabras del presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa.

No obstante, hubo un aspecto importante que se consideró para que ya no fuera una opción: "Almeyda cumple el perfil, estuvo pensado desde el día cero, pero recién renovó contrato con el AEK y en ese momento dejó de estar entre los considerados", así lo explicó el dirigente, quien tampoco quiso hablar sobre el estratega que lleva ventaja para asumir las riendas de cara al Mundial del 2026.

Almeyda tuvo un paso exitoso con jugadores mexicanos

El arribo del Pelado generó varias dudas en el momento que puso un pie en Verde Valle, pero con el paso de los encuentros se fue ganando el respeto y más tarde el cariño de los jugadores, directiva y sobretodo de los seguidores que simplemente no pueden olvidarlo, debido a que desde su partida en el 2018, Guadalajara ha venido a la baja y con muchos más fracasos que la posibilidad de igualar lo que obtuvo el argentino en el banquillo.

Después de salir de Chivas, Almeyda se fue al San José Eartquakes de la MLS donde no le fue como esperaba y salió con las manos vacías, ya que ha sido el único club con el que no ha ganado algún trofeo, pero ahora en su paso por el AEK de Atenas tiene al club griego en la cima de la tabla general, con amplias posibilidades de coronarse, por lo cual su nombre no deja se retumbar por todos los rincones de Verde Valle, donde su trabajo quedó grabado con letras de oro y reflejado en las vitrinas del club rojiblanco.

