Las Chivas de Guadalajara vinieron de menos a más en el Torneo Clausura 2023 al grado de que hoy apuntan a lo más alto de la clasificación general cuando lleguen a la parte final del certamen con amplias posibilidades de pelear por el superliderato con Monterrey que es el equipo más regular, pero en cuestión de logros esto realmente no representaría nada para el equipo más importante del futbol mexicano y eso lo sabe perfectamente el técnico Veljko Paunović.

En el Rebaño Sagrado por fin tienen muchas razones para ilusionar a los aficionados después de los años de amarguras que han pasado desde el 2020, cuando fue la última vez que al menos accedieron hasta las instancias de Semifinales con Víctor Manuel Vucetich en el banquillo, pero nunca con el funcionamiento colectivo como el que se ha visto hasta el momento bajo las órdenes del estratega serbio, quien le ha dado orden y efectividad a los rojiblancos.

Con el paso de las jornadas Chivas mostró mejores resultados y el volumen de juego también se incrementó de manera importante al grado de acumular cuatro victorias de manera consecutiva, derrotando a escuadras de alto calibre como los Tigres de la UANL y los Pumas de la UNAM, ambos como visitantes, pero aún quedan los duelos más importantes para los seguidores que son los Clásicos ante América y Atlas el 18 de marzo y 1 de abril, respectivamente.

El paso peligroso que dará Paunović con Chivas

De mantenerse por el mismo camino, no hay duda de que Guadalajara accederá a la Fiesta Grande de manera directa, esperando que su rival en Cuartos de final salga de los partidos por el Repechaje, por ello también sería la primera vez que los tapatíos no pasen por dicha fase antes de pelear por el campeonato, lo cual no ocurría desde el 2017 cuando fueron campeones por última ocasión con Matías Almeyda como estratega.

Sin embargo, ese es justo el problema al que se podría enfrentar Paunović: “Peeeeeero, pensar que en este torneo puedan ser campeones, creo que ahí sí los chivahermanos deben irse con más calma, porque sobre todo para todo técnico extranjero el clasificar por vez primera a una Liguilla tenochca siempre resulta complicado entender aquello de que, "en México, la Liguilla es un torneo aparte”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla de Grupo Reforma.

