Las Chivas de Guadalajara tienen en mente la misión de hacer valer la localía por segunda vez en la campaña cuando reciban en el Estadio Akron a Santos Laguna en un encuentro correspondiente a la Jornada 10 por el Torneo clausura 2023, ya que solamente han ganado un encuentro en casa que fue en la Fecha 7 cuando se impusieron a Xolos de Tijuana 2-1.

Pero mientras el Rebaño Sagrado se prepara con sus mejores hombres para disputar este duelo, en Torreón parece que les ha resultado complicado pensar en un buen resultado cuando visiten el Gigante de Zapopan, ya que el atacante Santiago Muñoz manifestó que para el conjunto dirigido por Eduardo Fentanes es el partido más difícil de la temporada porque ve a los rojiblancos en un buen momento, luego de sumar tres triunfos de manera consecutiva.

En tanto que los de Torreón están peleando por mantenerse en zona de Reclasificación al ubicarse en el octavo puesto de la competencia con apenas 12 unidades y actuaciones irregulares en lo que va del certamen, pues suman tres victorias, tres empates y tres derrotas, una de ellas humillante contra Toluca en su propia casa, por lo que Muñoz aclaró que frente a Chivas no pueden conceder esos errores.

“El partido contra Chivas es el más importante, estamos más fuertes que nunca, sabemos que se han hecho fuertes y que llegan enrachados pero nosotros pasamos ese altibajo estamos unidos como grupo. Me llena de emoción decir que soy un Guerrero, la palabra agradecimiento la he tenido más que clara desde que llegué. Porque no nada más me hicieron a mí como una gran persona, los valores y la filosofía que tiene el club es magnífico, es una alegría, emoción, un sueño y privilegio estar en Santos”, fue parte de lo que comentó en entrevista con el diario Récord.

Chivas vs. Santos: ¿Cuándo y a qué hora ver EN VIVO en partido de la Fecha 10?

El Club Deportivo Guadalajara se medirá a Santos Laguna, el sábado 4 de marzo en el Estadio Akron de la Perla de Occidente, en el marco de la Jornada 10 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, un partido que tiene pactado su inicio en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México. La transmisión correrá a cargo del sistema de paga IZZI en su canal Afizzionados para todo México, mientras que en Estados Unidos se podrá ver por Telemundo. Recuerda que en Rebaño Pasión te llevaremos todos los detalles.

