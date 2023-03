El Club Guadalajara terminó con los preparativos para su siguiente partido frente a Santos Laguna en su vuelta al Estadio Akron, en el marco de la Jornada 10 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, luego de afianzarse en la antesala del podio de la tabla de posiciones del campeonato. Rebaño Pasión te presenta las noticias más destacadas en el entorno rojiblanco para hoy.

Rebaño Sagrado, encabezado por el entrenador Veljko Paunovic, trabajó esta semana completa en las instalaciones de Verde Valle, para afinar todos los detalles de su alineación estelar y de su convocatoria final para su juego contra los Guerreros en el Gigante de Zapopan, donde buscarán extender su racha triunfal y asegurar más puntos claves en su lucha por entrar al podio de la clasificación general del Clausura 2023.

ver también Directiva de Chivas toma medida radical con JJ Macías

Chivas cierra preparación para recibir a Santos

Los rojiblancos terminan con sus entrenamientos este viernes en Verde Valle para recibir a Santos Laguna el sábado 4 de marzo en el Estadio Akron en un duelo por la Jornada 10, donde buscarán su segundo triunfo como locales, ya que de las cinco victorias que acumulan en la campaña solamente una vez han ganado en el Gigante de Zapopan y fue contra Xolos de Tijuana en la Fecha 7 con marcador de 2-1, por ello será una buena prueba para que el estratega Veljko Paunović, complazca a la afición rojiblanca.

Imago7

La verdad detrás de la ausencia del Pocho en el Tri

El capitán de Guadalajara, Victor Guzmán no fue llamado a la Selección Mexicana en la primera lista que dio el técnico Diego Cocca y las especulaciones no se hicieron esperar, pero fue el periodista David Medrano quien reveló algunas razones para que el futbolista del Rebaño no haya sido llamado y esto se debe a que en el esquema táctico del entrenador nacional no hay ningún jugador que tenga las características del Pocho, por lo cual tampoco convocó a Eduardo la Chofis López de Pachuca.

Imago7

Salcido le va a Chivas el ADN de Matías Almeyda

El exjugador de Chivas y campeón en el 2017 bajo las órdenes del Pelado, aseguró que el equipo del Torneo Clausura 2023 con Veljko Paunović en el banquillo tiene parte de la esencia con la cual obtuvieron el último título para la institución hace casi seis años:“Lo dije desde un principio, su estilo es un poco parecido al de Matías Almeyda, de correr, de luchar, de presión, de dejar todo, de ser muy dinámicos, muy intensos, con la pelota y sin la pelota”, fue parte de lo que comentó en entrevista con As México.

Imago7

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis, a través de nuestras redes sociales

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!