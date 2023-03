Las Chivas de Guadalajara han marcado el paso en el Torneo Clausura 2023 con actuaciones convincentes derrotando a los equipos que están en la cima de la competencia como Monterrey y Tigres de la UANL, pero no puede quedar de lado el funcionamiento individual de varios elementos como Víctor Guzmán, quien empezó la campaña en la banca, ahora es el capitán y suma cuatro anotaciones siendo pieza clave en el 11 titular.

El Pocho se ha convertido en un jugador de todas las confianzas del estratega Veljko Paunović por su liderazgo dentro y fuera de la cancha, pero sobretodo por lo que le ha aportado al Rebaño Sagrado de mediocampo hacia adelante, sin embargo esto no fue suficiente para que el entrenador del Tricolor lo considerara de cara a los partidos contra Surinam y Jamaica correspondientes a la Nations League que se celebrarán el 23 y 26 de marzo, respectivamente.

El estratega del Tri argumentó que la razón por la que no convocaba a Guzmán era porque prefería a otros jugadores que ya tenía bien identificados, además de que la posición del volante de Chivas no encaja del todo con su esquema táctico, ya que con el técnico serbio juega como volante por izquierda, partiendo desde el centro de la cancha, algo que comúnmente no se ve en los mediocampostas que suele utilizar Cocca.

El pasado del Pocho le pudo cobrar factura en el Tri

No obstante, en la columna Sancadilla se explicó que posiblemente la razón más importante para no convocar al Pocho es el examen antidoping que dio positivo en el 2019, justo cuando fue transferido a Guadalajara, pero dicha situación echó a atrás la negociación con Pachuca y tuvo que cumplir varios meses fuera de actividad. Lo que llama la atención es que en su mejor momento con los Tuzos tampoco fue llamado por Gerardo Martino.

“Diego Cocca tampoco es un técnico nuevo en el medio que apenas lo esté conociendo y esa "explicación" de que se debe a su cambio de posición resulta todavía más difícil de comprender. ¿Acaso en la Selección no lo puede colocar en la posición en la que él mismo le indique?, ¿qué tiene qué ver que en Chivas juegue en otra? ¡Qué técnico no quisiera un jugador que ofrece variables de posiciones como el "Pocho" Guzmán! Por más que la estaba rompiendo también con Pachuca así como ahora en Chivas, el "Tata" Martino no lo convocó en su momento cuando le urgían al Tri ese tipo de jugadores. ¿No será que le está cobrando factura la imagen que generó para el futbol mexicano con aquel resultado adverso en el control de antidopaje?. Como dicen en mi pueblo: piensa mal…”, fue parte de lo que se publicó en el diario Reforma.

