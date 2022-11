El recordado defensor de las Chivas de Guadalajara, Héctor Reynoso, ofreció este martes su veredicto en una entrevista exclusiva tras la decisión del director deportivo Fernando Hierro al designar y presentar en horas de la mañana en el Estadio Akron al nuevo entrenador del primer equipo: Veljko Paunovic, por lo que fue bien contundente en sus declaraciones, aunque no ocultó su deseo de volver, ahora como ayudante del cuerpo técnico.

El flamante timonel del Rebaño Sagrado fue presentado la mañana de este martes en la sala de conferencia del Gigante de Zapopan, donde se vio sorprendido al ser interpelado por los registros que dejó en sus experiencias previas, tanto con D.C. United en la Major League Soccer (MLS), como más recientemente con el club Reading en la Championship (Segunda División) de Inglaterra. Algo que supo sortear con ayuda del directivo español.

Sansón, como se conoció al canterano de las Chivas en su época como profesional entre 2001 y 2013, ofreció esta martes una reveladora entrevista vía telefónica con el programa Los Campamentos que transmite Deportes W Radio, par de horas más tarde de la presentación de Veljko Paunovic en el Estadio Akron y en la que pronosticó para la Copa Mundial de Qatar 2022 que "yo veo que la Selección Mexicana pasa a la siguiente ronda, pero no llega al quinto partido".

Reynoso advirtió que la Selección no llegará a semifinales (Twitter)

Héctor Reynoso, ya en cuanto al tema por el que fue llamado: el Guadalajara, reconoció sobre el nombramiento de Veljko Paunovic como entrenador que "como aficionado me toca apoyar la decisión tomada por Fernando Hierro. Hay que darle el beneficio de la duda, ojalá encaje con los jugadores porque el equipo necesita estabilidad". Por lo que advirtió que "hoy el plantel de Chivas es joven y necesita mano dura, hay muchos detallitos no solo la disciplina, deben tener un proyecto establecido".

El histórico defensor central de las Chivas rememoró el ciclo Johan Cruyff en el redil con Hans Westerhof en el banquillo y recordó que el neerlandés "nos obligaba a jugar con espinilleras, a jugar fajados. Si llegabas tarde al entrenamiento, ya no eras contemplado". Por lo que esa nostalgia no le permitió cerrarle las puertas a cualquier oportunidad de volver al redil para aportar y aseveró que "si este equipo me llamara estoy dispuesto a sumar, a este equipo le tengo mucho cariño".

Reynoso, luego de la decisión de Fernando Hierro al presentar al serbio-español Veljko Paunovic como nuevo entrenador del primer equipo de las Chivas, dio su veredicto y fue bien contundente al reconocer que "Paunovic ha triunfado con los jóvenes y me parece buen formador, ojalá acá encaje con los jóvenes".

