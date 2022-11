El flamante director técnico de las Chivas de Guadalajara, Veljko Paunović, reveló el martes en una entrevista exclusiva con la cadena TUDN su principal deseo con el plantel de jugadores del primer equipo rojiblanco que encontrará el lunes 14 de noviembre en las instalaciones de Verde Valle, para comenzar la pretemporada y confesó además que es el ideal para tomar las riendas del plantel tapatío en el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

El entrenador serbio-español del Rebaño Sagrado, en la particular plática con el periodista Erick López desde el vestidor rojiblanco en el Estadio Akron, adelantó de lo que se podrá ver en su equipo para el venidero torneo y detalló que "me encantaría llegar a tener un grupo que juegue bien al futbol, interprete bien, que aunque a mi me encanta jugar en campo contrario, habrá equipos que nos van a meter atrás y conocer todas las fases del juego, tener respuestas y soluciones a nivel técnico".

ver también Chivashermanos así reaccionan a llegada de Paunovic

Paunović, durante la extensa entrevista exclusiva con la cadena TUDN, agregó que "a nivel mental quiero que tengan el carácter de nunca rendirse, de trabajar, de dar, de hacer una milla extra, de no estar satisfecho, de ir ganando por dos de diferencia e ir por otro y al mismo tiempo ser prudente si el rival ha cambiado, conservar lo que tienes, pero siempre tener la tendencia de ser más".

El nuevo director técnico del Rebaño se refirió a las críticas o la poca paciencia que pueda tener su proyecto y compartió que "todos los lugares donde he estado pasan por situaciones de éxito, de confianza y luego de dudas, tengo mucha experiencia con estas cosas, lo entiendo, lo puedo absorber, manejar y el mayor enfoque. Hay dos cosas: no quiero a nadie con miedo y lo que quiero es coraje, sé que tengo que convencerlos a todos, pero primero a los jugadores".

Veljko Paunović es el técnico ideal en Chivas

Paunović llega al redil para reestructurar la plantilla rojiblanca (Instagram)

El entrenador campeón del Mundial Sub20 de 2015 con la Selección de Serbia aclaró las aptitudes por las que fue elegido por Fernando Hierro para el banquillo rojiblanco y señaló al perdiosta Erick López de TUDN que "tengo tremendas capacidades y talentos. Tengo conocimiento, tengo mi manera de vivir que es adecuada a la manera que he vivido el futbol. Tengo valores, la familia, el respeto, muchísimo entusiasmo, responsabilidad y sobre todo, confianza en las capacidad y creencia en las personas con las que trabajo. Yo saco lo mejor de la gente, voy a sacar lo mejor que haya en este grupo".

Veljko Paunović añadió que detalló que espera de sus elementos que puedan "entender que es parte de la dedicación. El futbol no es trabajo, el que venga a trabajar como jugador y técnico, no lo quiero. El futbol es una pasión, una emoción, vocación y elección, el jugador debe entender que si pasa tiempo en el entorno del club está haciendo lo que le gusta y está invirtiendo en su propio éxito".

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis, a través de nuestras redes sociales

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!