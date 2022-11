El flamante director técnico de las Chivas de Guadalajara, Veljko Paunovic, participó la tarde de este martes en una entrevista exclusiva y desde la cancha del Estadio Akron, gracias a una pregunta de la mesa del programa Marca Claro en MVS Radio tuvo la oportunidad de visualizar la cima ideal que pudiera alcanzar su ciclo en el banquillo rojiblanco al confesar que "ese sería un perfecto desenlace de este reto que tenemos por delante".

El nuevo entrenador del Rebaño Sagrado podrá evaluar y analizar su plantilla durante estas dos semanas antes que los integrantes del primer equipo reporten de vuelta el lunes 14 de noviembre a las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para someterse a las valoraciones médicas y físicas de rigor, que marcará el arranque de una reprogramada pretemporada que ahora será de un mes y medio, en la que además podrán ir reforzando su nómina para el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, que comienza en enero.

Paunovic, en plática inicial con el periodista José María Garrido, afirmó que "me gusta que el equipo juegue en el campo contrario, que esté enfocado. Me gusta que físicamente el equipo pueda repetir esfuerzos y sobretodo, mentalmente, ser capaz de jugar y sobreponerse a las adversidades, cambios durante el juego, las circunstancias climáticas que pueden pasar, distintos campos, que el jugador tenga una fortaleza mental y es un trabajo, eso no es darle a un botón. Hay que hacer ese trabajo a diario, crear hábitos que el jugador puede seguir y repetir".

"Yo lo que quiero es un equipo que tenga capacidad de atacar, pero también responder a los cambios en el juego y sobretodo leer las variantes que ocurren, interpretarlas bien y luego, tener soluciones". Veljko Paunović

El nuevo entrenador de las Chivas, sobre el talento mexicano, refirió al panel del programa Marca Claro en MVS Radio que "hay muchos ejemplos en Europa que han triunfado, no y que han tenido carreras muy largas. Por tanto, lo que hay que buscar es desarrollar ese potencial que tiene el jugador mexicano, o sea: el enfoque, la disciplina táctica, el orden táctico y el reconocimiento táctico; porque técnicamente, el jugador mexicano es excepcional. En Estados Unidos, mis hijos pequeños jugaban al futbol y hay equipos y chicos americanos-mexicanos que juegan un futbol de maravilla, pero lo que quiero decir es que también hay jugadores aquí con un talento fantástico".

Paunovic advirtió a sus jugadores que "yo entiendo también que durante las ventanas (mercados) de transferencias al futbolista, los jugadores tienen distracciones, llamadas, lo entiendo y eso lo puedo tolerar hasta un cierto punto, pero cuando la hora se acabe, hay que empezar a definir el plantel a los que quieren estar y dar lo mejor de si mismo para este club".

El nuevo director técnico de las Chivas refirió al panel de Marca Claro en MVS Radio su palmarés y señaló que "este es un reto nuevo, tengo muchísimas cosas por aprender, pero también llego con muchas experiencias, que como mencione en la rueda de prensa que son las únicas que viví en Estados Unidos, en Inglaterra, mi experiencia como jugador en España, Rusia, Alemania, Serbia. He tenido la suerte de vivir y ver el mundo a través del fútbol y todo esto lo que me ha dado son unos tremendos conocimientos, experiencias y contenidos que quiero compartir aquí y sobre todo una idea de juego que puedo adaptar a cualquier país".

El estratega serbio-hispano, desde la cancha del Estadio Akron, reconoció su objetivo en Chivas y explicó que "yo lo que quiero es convencer al jugador que ellos son nuestro proyecto, pero también que ellos son su propio proyecto. El jugador tiene que aprender a invertir en sí mismo, entender que esto es una pasión, es una elección y es una dedicación. Nosotros sin ese entendimiento, no vamos a poder lograr mucho, pero cuando el jugador entienda que tiene que aprender a vivir el futbol como una disciplina, un estilo de vida. Nosotros todo eso lo queremos ofrecer al jugador, convencer y demandar, por eso estamos aquí. Y si uno no quiere, pues no va a estar aquí y desde luego, cualquiera que lo quiera es bienvenido".

Veljko Paunovic comentó que "hoy en día hay muchísimas prisas en el futbol y la prisa lleva a precipitaciones, por lo tanto, hay que saber manejar estos temas. La presión -evidentemente- en todos lados existe y para nosotros es el combustible que tenemos. Son dos cosas paralelas que hay que distinguir, el proceso y la necesidad, esas urgencias que a veces vienen desde adentro, a veces desde afuera, pero no es nada nuevo. Vamos a absorver todo esto, pero enforcarnos en el proceso, en el trabajo y que desde el primer día tiene que estar enfocado en la mejora dentro y fuera del campo".

Paunovic reaccionó de forma épica a la disertación que le planteó Bernardo de la Garza al señarle si entre sus objetivos se encontraba regresar a más jugadores de Chivas en la Selección y ser la base de México para el próximo Mundial de 2026. A lo que aseguró que "ese sería un perfecto desenlace de este reto que tenemos por delante. Ese es uno de los objetivos: revalorar al jugador joven de Chivas, inculcar también la postura que debe existir en la Selección, que no haya mucha diferencia el día que un jugador de aquí vaya a Selección, en cuanto a los valores, a su nivel de aportación, esos son objetivos que también paralelamente con los resultados, son proyectos que vamos a trabajar".

El nuevo entrenador del Club Deportivo Guadalajara fue consultado sobre la incredulidad de la afición chivahermana sobre su designación, algo que para Paunovic ha sido norma en su carrera como técnico. Por lo que aseguró que "lo absorvo, es parte de esto y el fútbol es inmenso, esta afición es inmensa y las opiniones -por lo tanto- varían. Yo me enfoco en lo que yo controlo y esas cosas son muchas y no quiero -otra cosa- más que convencer, desde el punto de trabajar día a día en las cosas que están bajo mi control".

