El estelar delantero de las Chivas de Guadalajara, Alexis Vega, anotó la tarde de este miércoles un golazo con la Selección Nacional de México en la cómoda victoria 4-0 sobre su similar de Irak en el Estadio Montilivi de la ciudad española de Girona, correspondiente al penúltimo duelo de preparación para la Copa Mundial de Qatar 2022 y tomó ventaja en la carrera por la titularidad para el debut tricolor del martes 22 de noviembre frente a Polonia en Doha, que marcará el inicio del Grupo C.

La figura ofensiva del Rebaño Sagrado en el pasado Apertura 2022 de la Liga MX apareció este miércoles como titular en la alineación del cuerpo técnico que lidera Gerardo Martino, quien busca a un atacante para completar su tridente ofensivo en Qatar 2022 tras la ausencia confirmada de Jesús Manuel Corona y con su gol ante los iraquíes dio un paso importante para quedarse con ese puesto vacante en la alineación tricolor.

El Gru Vega, en una entrevista postpartido en Girona para la cadena FOX Sports, reveló que "me tengo mucha confianza, sé de lo que soy capaz, de lo que le puedo aportar al equipo. Mis compañeros me han brindado muchísima confianza en el terreno de juego y me hacen jugar más fácil". Reconoció, luego de su gol a los iraquíes y quinto con el tri, sentirse: "Ilusionado. Es un sueño para mí poder disputar mi primer partido en un Mundial como titular. Si se da, estaré muy contento y si no, apoyar a mi compañero, al que esté, darle las mejores vibras para que lo haga de la mejor manera".

El atacante de las Chivas reconoció la calidad del resto de sus compañeros y la competencia dura por los puestos en la alineación, aunque todavía tendrá una última prueba el miércoles 16 de noviembre frente a Suecia, por lo que refirió a FOX Sports que "por la cabeza me pasan muchísimas cosas, mucha emoción de poder tomar una responsabilidad de esta manera. No lo digo yo, está (Uriel) Antuna, está el Piojo (Roberto Alvarado), (Diego) Lainez, el Chucky (Hirving Lozano), hay muchos jugadores que estamos buscando una oportunidad, y trataremos de dar la mejor versión de cada uno de nosotros y al que le toque la oportunidad, apoyarlo para que lo aproveche al máximo".

El delantero del Guadalajara, también aprovechó para referirse a la ausencia de Jesús Manuel Tecatito Corona y manifestó que "fue una baja muy dura para todos nosotros, yo siempre lo he dicho, para mí el Tecate es el mejor jugador mexicano, una lástima que no pueda acompañarnos en la Copa del Mundo. Sin duda alguna, dio lo mejor de sí para poderse recuperar, no lo logró, y bueno, mandarle mucha fuerza".

