El estelar mediocampista de las Chivas de Guadalajara, Fernando Beltrán, reveló en una entrevista exclusiva que la tarde de este domingo se juega muchas cosas con su equipo, pero de forma invidividual también tiene en juego un emotivo sueño de su carrera profesional, pues considera que despedirse en esta etapa de la temporada sería un golpe duro.

La plantilla principal del Rebaño Sagrado, por su parte, trabajó toda la semana entre las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle y su Estadio Akron, para cumplir con los preparativos de este devisivo próximo compromiso: frente a Puebla, en el marco del repechaje a la Liguilla del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, con la misión de tomar revancha de la última visita que dispensaron los rojiblancos al Estadio Cuauhtémoc, donde salieron derrotados en una emotiva tanda de penales.

El Nene Beltrán, junto a sus compañeros Alexis Vega y Roberto Alvarado son los rojiblancos que buscan asegurarse un lugar en la convocatoria final de Gerardo Martino para formar parte de la Selección Mexicana en la próxima Copa Mundial de Qatar 2022, por lo que confesó en una entrevista exclusiva con Citlalli Medina en Cancha, que "sería inolvidable y lo platico mucho con Piojo (Alvarado) y con Vega, que estamos peleando ahí, pensar que te puedes ir a un Mundial siendo campeón con Chivas debe ser lo más lindo y hermoso que le puede pasar a un futbolista".

El excelso mediocampista de las Chivas, que en este torneo fue ascendido a capitán, afirmó que "es un sueño que tengo, ojalá que se me cumpla y si no es en éste, ojalá que sea en el próximo Mundial, pero estoy muy consciente que si aquí me va bien y si Chivas puede llegar a ser campeón, tengo más posibilidades que si me quedo en Cuartos de Final o Repechaje".

Beltrán se ha convertido en una de las principales figuras (Chivas)

El Nene Beltrán es uno de los jugadores que más ilusiona a su afición y uno de los más queridos por los chivahermanos, por lo que demotró que: "Siempre he estado muy agradecido con la afición, porque en esos momentos difíciles en los que no jugaba y no estaba, ellos confiaban en que iba a volver y que iba a tener una buena versión, yo también lo creí. Y si decidí quedarme en esos momentos tan complicados, una de esas razones era por la afición porque siempre me mostraron su apoyo a mí y a mi familia". Añadió que "la manera en que me han arropado desde el día uno que debuté hasta hoy, que gracias a Dios se me ha dado esa oportunidad de salir ovacionado donde la gente corea mi nombre, eso ha sido un sueño muy hermoso. Yo ya me propongo salir así, porque es regresarles un poco de lo que ellos me han dado".

"Tengo que hacerme responsable, tomar ese rol importante y si quiero exigirle a mis compañeros, tengo que poner el ejemplo yo primero y es lo que intento hacer. Llegar temprano, trabajar bien, al 100 y no dar una pelota por perdida para contagiar a mis compañeros". Fernando Beltrán

Fernando Beltrán se confesó agradecido de la afición rojiblanca (Chivas)

