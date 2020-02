A pesar de que muchos han querido zanjar el asunto, la sanción al Chicote sigue en el aire

“Para obtener mejores resultados hay que ser profesionales”. Así de lacónico fue Hugo Sánchez al referirse al caso de Cristian Chicote Calderón por su salida nocturna horas después de la derrota de su equipo ante el Cruz Azul.

La foto de la polémica

El histórico goleador mexicano no ha sido el único que ha opinado sobre el tema. Hiram Mier, compañero de Calderón en el Rebaño, comentó en la previa del encuentro entre Chivas y Xolos el percance de su colega. “Yo la verdad, se gane o se pierda, o estando en buen momento, casi no salgo. Creo que hay tiempo para todo, somos seres humanos y tenemos derecho a divertirnos, pero no porque estés bien en el torneo o estés mal puedes hacerlo, estamos en un tiempo donde cualquiera tiene un celular y te graban, te toman una foto y creo que tienes que ser inteligente para darte cuenta a dónde vas, con quién estás", dijo el defensor.

La situación se agrava y cobra relevancia por el mal momento del equipo que marcha en los puestos bajos de la tabla (13) y solo ha obtenido seis puntos en misma cantidad de jornadas. De manera extraoficial, los periodistas José María Garrido y Jesús Hernández comentaron que el jugador podría ser multado con la mitad de su salario de un mes, es decir, 400 mil pesos.

El lateral de 22 años llegó en el pasado mercado de pases proveniente del Necaxa y ha tenido presencia en cuatro de los seis partidos disputados por el Rebaño.