"En nuestras piernas está el poder alcanzar al América": Jesús Molina

Una de las premisas que ha dado a conocer desde que asumió la presidencia del Club Deportivo Guadalajara, Amaury Vergara ha sido que su objetivo pronto es igualar o superar al América en el historial de títulos de Liga MX.

En ese sentido, el mediocampista Jesús Molina se puso a la derecha del directivo y respaldo estos dichos, aunque fue enfático en señalar que depende exclusivamente del plantel de jugadores conseguir el objetivo.

"Amaury no se equivoca. En nuestras piernas está el poder alcanzar al América y no nos interesa tanto el rival, simplemente ser el equipo más ganador en el Futbol Mexicano, eso es lo que realmente nos interesa y sé que estamos muy cerca de lograrlo. Este torneo hay que meter el acelerador en estas fechas y no tenga duda que estando en Liguilla vamos a luchar por el campeonato", manifestó el capitán rojiblanco.

Además, Molina enfatizó en que la derrota sufrida ante Tigres no los saca del principal objetivo para este semestre que es calificar a Liguilla después de cinco torneos sin hacerlo.

"Me visualizó así, levantando el trofeo. Se empieza por un sueño pero tenemos que hacer ciertas cosas en la cancha para poder lograrlo, así que el compromiso con la institución, con la afición es seguir trabajando y esforzándonos para el bien del equipo", sentenció.