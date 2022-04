Hay equipos que generan mucho prestigio en el futbol mexicano y uno de ellos es Chivas, por lo que múltiples entrenadores estarían interesados en tomar las riendas del conjunto rojiblanco tras la destitución de Marcelo Michel Leaño de la dirección técnica del primer equipo; sin embargo, hay uno que pese a haber sido campeón con América desea probar suerte con el Rebaño.

Mario Carrillo, estratega campeón con las Águilas en el Clausura 2005, aseguró desear la oportunidad de dirigir al Guadalajara, además de estar convencido de que podría llevar a los rojiblancos a los primeros planos, siempre y cuando le dieran tiempo para trabajar, ya que considera que los tapatíos tienen “un equipazo”.

“El que me gustaría, sería yo. Con el equipo que está, yo estaría en los cinco primeros. Simplemente pediría tiempo, nada más, porque no se puede en un mes. A mí me gusta mucho el equipo, se pueden hacer cosas maravillosas. No lo conozco, simplemente por lo que veo es un equipazo para mí”, explicó en un programa de la cadena ESPN.

En una dinámica realizada en vivo, Carrillo detalló las cualidades que debe tener el próximo entrenador de Chivas en donde destacó la capacidad para dirigir y para trabajar con jóvenes en fuerzas básicas, por lo que detalló que las mejores opciones, además de él, son Matías Almeyda o Nicolás Larcamón.

“Guadalajara necesita un gran estratega, un gran trabajador en campo y un técnico formativo, es decir, que juegue con mexicanos, que sabe que sus divisiones inferiores son lo mejor, es lo que hay y que tenga consciencia de ello. El único ahí con ese perfil es Almeyda o Larcamón”, concluyó.

¿Desde cuándo no dirige Mario Carrillo?

El ‘Capello’ tuvo un gran paso por el América, consiguiendo el título; sin embargo, después le ha costado trabajo posicionarse en el balompié nacional, ya que pasó por Tigres, Puebla y Pumas, equipo con el que estuvo en el Apertura 2012, siendo hasta el momento su más reciente experiencia en los banquillos.

