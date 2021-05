¡Fin de la novela! Erick Aguirre no será jugador de las Chivas para el Apertura 2021

A pesar de que las negociaciones entre Chivas de Guadalajara y Pachuca marchaban por buen camino en busca de llegar a un acuerdo por Erick Aguirre, todo se derrumbó porque el conjunto de la bella airosa no estaba dispuesto a recibir solamente jugadores, sino una importante cantidad de dinero que el cuadro rojiblanco no quiso pagar.

La sencilla razón por la que Erick Aguirre no jugará con el Rebaño Sagrado es que los hidalguenses no solamente querían a Alejandro Mayorga y a Fernando Beltrán para desprenderse del también capitán de la Selección Mexicana Sub-23 que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio, pues quería una fuerte cantidad de dinero que la dirigencia tapatía no estuvo dispuesta a desembolsar.

Información del diario Récord asegura que la dirigencia comandada por Amaury Vergara y Ricardo Peláez consideraron un exceso “soltar” a dos futbolistas más una fuerte cantidad de billetes verdes, mientras que Pachuca tampoco quiso bajar sus pretensiones y por ello no se pusieron de acuerdo, a pesar de que el lateral de los Tuzos ya había dado su visto bueno para salir del club.

Fernando Beltrán, el único ganador

Al no concretarse el fichaje de Erick Aguirre con las Chivas, todo indica que el único ganador sigue siendo el “Nene” Beltrán, quien desea permanecer en la plantilla tapatía, pero con más oportunidades de jugar, por lo que de no llegar a ningún acuerdo con algún otro club por los servicios del mediocampista, Vucetich podría darle más continuidad en su esquema.

En tanto que Alejandro Mayorga es otro de los elementos que estaban en la mira de Pachuca y que tampoco entran en planes del Rey Midas para el Apertura 2021, por lo que en breve se podría dar su salida a otra escuadra como moneda de cambio, en busca de reforzarse, pero la realidad es que muchos de los esfuerzos de la directiva rojiblanca eran por Erick Aguirre, así que ahora deberán buscar por otro lado.