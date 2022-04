Erick Aguirre critica el estado del césped en el Estadio Akron previo al partido de Chivas vs Monterrey en Liga MX

Erick Aguirre, mediocampista de los Rayados de Monterrey, criticó este martes -en plena conferencia de prensa- el pésimo estado actual del césped del Estadio Akron, donde el miércoles visitarán a las Chivas de Guadalajara, en un partido reprogramado de la Jornada 12 del Torneo Clausura 2022 "Grita México" de la Liga MX y un factor que pudiera afectarlos de no adaptarse a tiempo.

El primer equipo del Rebaño Sagrado realizó este martes una sesión matutina de entrenamiento en las instalaciones del Gigante de Zapopan, para ultimar los detalles de su próximo encuentro frente a los Rayados, en un duelo pendiente de la Jornada 12 del Clausura 2022 y que continuará el maratón de partidos para los rojiblancos en la parte final del calendario, con miras al repechaje para la Liguilla.

Monterrey, que llega a la Perla Tapatía bajo el mando del entrenador Víctor Manuel Vucetich, viene de dominar 1-0 a Santos Laguna en la Jornada 13 y se encuentra en el sexto lugar de la tabla de posiciones, con la necesidad de buscar un triunfo que le permita avanzar de forma directa a la Liguilla, sin tener que pasar por la guillotina de la reclasificación.

Erick Aguirre, quien ha sido pretendido por las Chivas en mercados de transferencias de torneos anteriores y cuando era parte del club Pachuca, fue enfático en criticar el mal estado del campo del Guadalajara, previo al duelo que van a disputar el miércoles, durante la conferencia de prensa, previa al viaje que emprendió el plantel regio a la Perla Tapatía.

El mediocampista de Monterrey reconoció que "un campo que no está bien. Obviamente, no se puede desarrollar un partido tal y como uno quiere, pero eso que no suene a pretexto. Simplemente, nosotros nos tenemos que adaptar a cualquier campo y hacer bien lo nuestro". Aguirre aseveró que deberán realizar de forma rápida esa adaptación al estado del césped para evitar que ese factor los afecte.

