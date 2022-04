Las Chivas de Guadalajara no atraviesan su mejor momento al coleccionar cuatro empates en sus últimas cinco presentaciones y la más reciente incluyó un conato de bronca entre sus jugadores, aunque este miércoles reciben a unos Rayados de Monterrey en el Estadio Akron a los que le hicieron un gran partido en el Guardianes 2020 de la mano de Víctor Manuel Vucetich, quien ahora aparecerá en el banquillo visitante. Por ello, hay preocupación por volver a toparse a una versión mejorada del urgido Rebaño Sagrado.

El primer equipo del Club Deportivo Guadalara realizó este martes una sesión matutina de entrenamientos en las instalaciones del Gigante de Zapopan, donde ultimaron los detalles para esta inmediata próxima presentación frente a los Rayados, en el marco de un maratón de partidos en apenas 20 días hasta cumplir el calendario de la ronda eliminatoria y que definirá el futuro de los rojiblancos en este Clausura 2022.

Rayados, por su parte, viene con el ánimo en alza tras dominar 1-0 a Santos Laguna y sigue afianzandose en esta era de Víctor Manuel Vucetich, aunque tiene un pendiente: poder ganar de visita. Los regios y el "Rey Midas" ahora tienen en frente a un Chivas que, nuevamente, atraviesa un periodo irregular. Sin embargo, Erick Aguirre aseveró en conferencia de prensa que no piensa en los problemas de los rojiblancos y espera a la mejor versión del Rebaño Sagrado. Como la que enfrentó Monterrey en el Guardianes 2020, cuando Vucetich dirigía a los tapatíos y fueron superados 3-1 en el Estadio Akron. Un Chivas, que tras ese partido, solo fue frenado en la Liguilla por el campeón León en las semifinales.

El mediocampista Erick Aguirre, quien había sido pretendido en mercados anteriores por el Guadalajara, habló con los medios de comunicación antes del viaje a la Perla Tapatía y aclaró que, a pesar del mal momento que atraviesa el Rebaño, no deben confiarse. Señaló que se encuentran "enfocados y motivados en enfrentar al mejor Chivas. Más allá de los problemas que tienen ellos, eso no nos compete, nosotros trabajamos para enfrentar a la mejor versión de cada rival, así que también sabemos que Chivas está necesitado de esos tres puntos y van a querer hacer valer su casa".

Aguirre también se refirió a su posición en el campo y cómo ha cambiado con el paso del tiempo al referir que "en mi carrera he pasado literalmente de un día para otro de posición a posición, ya me acostumbré a jugar en diferentes posiciones. Sé que haciendo bien las cosas acá en el club, puedo ser tomado en cuenta en Selección, es año de Mundial y cualquier oportunidad que se me da hay que aprovecharla, no será fácil meterme a esa lista final, pero me siento apto para competir y estar en esa última lista".

