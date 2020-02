"Es mejor traer a dos de mucha calidad que a siete regulares": Sergio Lugo sobre los refuerzos de Chivas

Chivas fue el equipo que más invirtió en el mercado del futbol mexicano. Con siete refuerzos, el plantel de Luis Fernando Tena se rearmó para afrontar el Clausura 2020. Sin embargo, tras el gran gasto los resultados no aparecen y se comienzan a buscar razones por las que al momento no rindieron las incorporaciones. En ese sentido se expresó Sergio Lugo, ex jugador de El Rebaño Sagrado y puntualizó que las compras estuvieron mal hechas.

Elección de refuerzos en Chivas no fue adecuada: Sergio Lugo https://t.co/0bKNpjppxz — ���� �������������������� (@informador) February 11, 2020

"Es mejor traer a dos de mucha calidad que a siete regulares, por ejemplo de estos siete, ¿cuáles son seleccionados nacionales indiscutibles?", comenzó Lugo en cuanto a si era conveniente traer tantos jugadores en lugar de menos, pero con mayor renombre.

"Yo sí hubiera traído de vuelta a Rodolfo Pizarro de Monterrey, un jugador que la gente lo quiere mucho, a Jesús Gallardo y a Roberto Alvarado de Cruz Azul, tienes que hacer una estrategia de quiénes son los mejores de México", detalló el que fuera auxiliar de Fernando Quirarte en declaraciones a El Informador.

Además, explicó por qué es importante diferenciar entre contratar cantidad o calidad: "No es la cantidad de jugadores, es la calidad, creo que a Amaury lo sorprendieron y actuó de muy buena fe, confió en su gente pero me parece que le están quedando a deber por haberlo hecho gastar tanto, porque José Madueña, con todo respeto, no es un jugador para Chivas, mismo caso de Alexis Peña".

No obstante, Lugo opinó con optimismo con respecto al futuro: "Guadalajara tiene plantel para calificar".

Por último, el ex entrenador de Toluca sostuvo que confía en las condiciones de Luis Fernando Tena al frente del equipo. Lugo cree que Tena llevará a Chivas a puestos de Liguilla.