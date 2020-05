"Esta batalla la va a ganar como siempre": Camilo Romero sobre el delicado estado de salud de Benjamín Galindo

Camilo Romero, ex defensor de las Chivas de Guadalajara, es una de las personas a las que le ha golpeado hondo la situación que atraviesa Benjamín Galindo, quién el jueves tuvo que ser operado de emergencia tras sufrir un derrame cerebral y actualmente se encuentra en un delicado estado de salud, y con el que desde los inicios de su carrera en el redil, ha tenido además de una gran admiración, una profunda relación de amistad.

El "Chavalón", como le decían al portentoso zaguero en su época como profesional con el Rebaño Sagrado, contó varias anécdotas con el "Maestro" Galindo y se sinceró sobre su actual situación en una entrevista exclusiva con Marca Claro, por lo que recordó un episodio, que además de emotivo, significó un gesto de humildad, pero, sobre todo, un ejemplo de vida.

Romero recordó una anécdota que tuvo con Galindo en su época como jugadores (Foto: Facebook)

El ex defensor, quien cumplió hasta cuatro etapas como rojiblanco, reconoció que Galindo atraviesa una "muy difícil situación. Yo soy muy apegado a él, es un amigo muy directo, me tiene mucha confianza, hablamos dos veces por mes, esté en Estados Unidos o aquí (Guadalajara), me habla, se siente a gusto platicando conmigo. Te digo, de una confianza enorme, y sinceramente que ayer (jueves) cuándo recibo la noticia, pues sí me quedé en shock, sinceramente te pones triste y preocupado, primero por la persona".

Romero confesó que "el 'Maestro' es fuerte, que es un tipo que se cuida bien y que esta batalla la va a ganar él, como siempre. Él es un tipo que físicamente que quien lo conoce, su edad no se le nota, la verdad, te digo, porque es un tipo que hace mucho ejercicio. No es de los tipos que engorda, dispuesto para el ejercicio y eso a la larga te ayuda" y agregó que "no es un tipo que tenga muchas anécdotas malas, su personalidad de ayudar, siempre ve por los jóvenes o siempre como compañero de fútbol de equipos veía por los jóvenes, siempre veía por estar compitiendo para poder regalarle zapatos a todas las categorías que venían abajo y eso siempre lo caracterizó. Era un tipo que se dedicaba a trabajar en la cancha que se dedicaba a ayudar a los jugadores cuando estaba activo de futbolista. Siempre tenía buena cara, no lo podías hacer enojar o estar triste, siempre con su tranquilidad y su serenidad, como un maestro, la verdad tenía la palabra correcta para ayudarte y el consejo, entonces anécdotas así con él tengo una".

El ex defensor, quien jugó hasta el Verano 2002 con Chivas, se sinceró y reconoció que "me pongo a llorar, porque lo quiero mucho. Te digo, me tiene mucha confianza, él alguna vez me invitó de auxiliar, me ha ayudado mucho, familiarmente nos tratamos bien, nos vemos en sus cumpleaños, me tiene mucha confianza, ¿que le diría? Que lo quiero ver otra vez para jugar, todos los corazones que estamos juntos en México, estamos con él y estamos pidiendo para que se recupere lo más pronto posible".

El ex zaguero rojiblanco confesó una anécdota que tuvo con Galindo al rememorar que "al siguiente día que debuté, viajamos Estados Unidos, que era la primera vez que viajaba ahí y me ponen con él en el cuarto, (del hotel de concentración), imagínate para mí el 'maestro' es la persona que siempre ha admirado y que siempre muchos lo admiramos. Entonces, al momento que me ponen en el cuarto, yo estaba muy nervioso, no sabía ni cómo actuar con una persona como él, como un exitoso como él y con toda la tranquilidad del mundo me decía: mijo tranquilo, no te me aceleres, tranquilo. Y me lleva al centro comercial, y le digo: ¿a qué voy, si ni siquiera tengo dinero? Y me dice: para que me ayudes a cargar las bolsas. Y le dije: ah bueno, para eso si voy 'maestro'. Y yo pues, imagínate, las diferencias, yo un partido jugado y él creo que tenía como trescientos más o menos". Añadió que "fuimos al cuarto de regreso y con un detalle espectacular de él, me dice: esta bolsa es tuya. Y le dije: ¿por qué 'maestro'? Y me saca unos zapatos que él compró y me dice: estos son los que tienes que cuidar y los que tienes que tratar bien para que en la vida de futbolista te vaya bien. Primero antes que comprarte casas, carros, joyas, todo, lo primero que te tienes que comprar son unos zapatos y quiero ser el primero que te regale unos zapatos para que los trabajes, para que los quieras, los trates bien para que en tu carrera te vaya muy bien y quiero que esto, cuando tú seas alguien ayudes a los demás jóvenes también. Una enseñanza de vida".

El ex jugador de @Chivas Camilo Romero habló sobre la situación de 'El maestro' ����https://t.co/51R2hiYOg1 — MARCA Claro (@MarcaClaro) May 30, 2020