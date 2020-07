"Estuvimos separados hasta el día del partido": Ángel Zaldívar revela que no entrenó con Chivas antes del debut por aislamiento preventivo junto a Hiram Mier y Alexis Vega

Ángel Zaldívar, delantero de las Chivas de Guadalajara, confesó que durante la semana previa al debut fue aislado de manera preventiva junto a Hiram Mier y Alexis Vega tras compartir habitación con los casos positivos de Covid-19: Uriel Antuna, Fernando Beltrán y Ronaldo Cisneros. Por lo que reveló que solamente se reincorporaron a la plantilla el sábado del empate sin goles con el club León, en el marco de la primera jornada del Torneo de Apertura o también denominado Guard1anes 2020 de la Liga MX y bajas a las que luego se unió Vega.

El atacante del Rebaño Sagrado, de 26 años de edad, reconoció en cuanto al pacto en la primera fecha que "en términos generales, tanto personal como colectivo, el equipo está para más. Nos costó el inicio, León es un equipo que toca mucho, que es muy dinámico y ahí nos faltó tener más posesión de balón. Ellos cortaban mucho las jugadas en medio campo que hizo que no progresáramos muy bien a la ofensiva y eso hizo que tanto JJ (Macías) como yo, no tuviéramos tantas posibilidades de remate o de ocasiones de gol, como nos hubiera gustado. Hay cuestiones que mejorar y esto apenas es el inicio".

Zaldívar analizó el empate sin goles con León en el debut (Liga MX)

El "Chelo" Zaldívar, durante la video conferencia de prensa organizada por la institución tapatía, agregó que "perdimos muy rápido el balón, eso hizo que pudieramos elaborar más jugadas, ni progresar más. Ellos (León) tocaban bien el balón, en cuanto lo recuperamos, muchas veces el equipo se precipitaba o hacíamos pases descordinados y eso hizo que León tuviera la posesión del balón, aunque nosotros también tuvimos cosas buenas, que tenemos que enfocarnos en eso y poder sumarle cosas para tener más ocasiones".

El Resumen

En un entretenido encuentro, con ocasiones para ambos equipos, Chivas y León empataron sin goles en el Estadio Akron.



Revive aquí las mejores acciones del partido.

El ariete de los rojiblancos, sobre los cuatro contagios confirmados dentro del plantel principal, reconoció sentir temor, "porque estás con la incertidumbre que te van a hacer otra prueba, por lo mismo de los protocolos que se están siguiendo. De haber estado compartiendo habitación con Ronaldo (Cisneros), que en este caso salió positivo, pues sí te crea como la duda, porque es una enfermedad que no sabes cómo te vas a contagiar, si agarraste algo, el aire, cosas a las que estamos todos expuestos. Gracias a Dios salí negativo y esperemos, siguiendo todas las medidas de prevención, que no salgamos más contagiados".

Zaldívar argumentó que "se han tomado las medidas necesarias para evitar más contagios, pues los que convivimos con los que salieron contagiados estuvimos separados hasta el día del partido (sábado), porque nos hicieron la prueba y de hecho, desde el martes (21 de julio) no entrenamos con el equipo. Quieras o no, eso también afecta al funcionamiento a cómo trabajas toda la semana con los jugadores disponibles, que en este caso no sabíamos si íbamos a esta disponibles. Afortunadamente, tanto yo como Hiram (Mier) estuvimos bien, Alexis (Vega) fue el que salió positivo".

Ángel Saldívar sobre su adaptación y proceso de consolidación en su regreso a Chivas

El delantero del Club Deportivo Guadalajara aseveró que en cuanto a "la adaptación, muy bien. Mis compañeros me han recibido muy bien, la adaptación más difícil es a la nueva normalidad, que a lo mejor ya la convivencia no es tanta como antes en un vestidor, pero algunos ya los conocía de antes y con los nuevos he podido tener comunicación tanto dentro y fuera de la cancha, lo que se pueda. Si tanto tiempo sin estar jugando en competencia y todo eso, también nos va a costar y nos tenemos que adaptar un poquito más rápido, porque el torneo ya inició".