Francisco Gabriel de Anda, ex Director Deportivo de Chivas, aseguró que es ilógico el discurso de “amor” y trato digno a los futbolistas cuando el entrenador envió a la suplencia a Raúl Gudiño por no arreglar todavía su renovación con el conjunto rojiblanco, asegurando que vivió algo similar durante su estadía en el redil junto a Matías Almeyda.

“Habla en temas de “amor” y de “afecto”, pero dice que al futbolista lo debes tratar como persona y no está tratando como persona a Gudiño. Lo que está haciendo es un chantaje para presionarlo y que firme. Lo mismo que se hizo en su momento con Alanís y que le dije de frente a Matías Almeyda: ‘lo que estás haciendo con Alanís no tiene justificación’, él me dijo: ‘Paco, hubiera querido no hacerlo”.

“No puedes salir y decirle al público que hay que tratar a la gente y a los futbolistas como personas, cuando estás tratando a Gudiño como lo estás tratando”, declaró el ahora analista deportivo.

Marcelo Michel Leaño reiteró su ideología de “la fuerza del afecto” para hacer sentir apreciado al futbolista y brinde mejores resultados, además de asegurar que la decisión de enviar al cancerbero de 26 años al banquillo se debió exclusivamente a una decisión técnica.

“Una de las cosas lamentablemente más escasea en esto es poder tratar al jugador como persona, como ser humano. Estoy convencido de que el amor es la fuerza que mueve al mundo y estoy convencido de ello.

“Es un tema deportivo, cien por ciento, exclusivamente deportivo, Me gustaría decirte que es un tema deportivo y las razones concretas él las sabe y a mi me gusta comunicarle al jugador, pero es cien por ciento deportiva esa decisión”, concluyó.

