El motivo por el que Raúl Gudiño podría reaparecer en el once estelar de Chivas

Los cambios en el once titular de Chivas podrían continuar, aunque no precisamente por decisión técnica de Marcelo Michel Leaño, ya que existe una posibilidad de que Raúl Gudiño sea el encargado de defender la portería del Guadalajara en el partido contra Toluca y Miguel Jiménez se quede fuera.

A través del Notichivas que encabeza el área de comunicación del club, se dio a conocer que el ‘Wacho’ ha presentado una serie de molestias musculares a lo largo de la semana, por lo que se definirá de último minuto el nombre del guardameta que participará contra los Diablos Rojos.

“Hay una duda en el once y es en la portería. Hay un tema, Miguel Jiménez lo ha venido haciendo muy bien, pero por ahí traía una sobrecarga muscular. Todavía no es un hecho que no vaya a jugar o que Raúl Gudiño vaya a tener minutos, eso se decide en las próximas horas”, detalló Enrique Noriega.

El ‘Wacho’ ha participado en tres partidos, contra Santos, América y Atlas, en donde solamente ha recibido un gol, mientras que Raúl Gudiño estuvo en ocho jornadas, donde el Guadalajara recibió 14 dianas; sin embargo, también hubo múltiples adecuaciones en el aparato defensivo.

¿Qué sigue para Chivas?

El Rebaño ha entrado a una recta crucial del campeonato, ya que disputará seis partidos en tres semanas, por lo que deberán tener un buen cierre de torneo si quieren mantener vivas sus esperanzas de avanzar a la Liguilla cuando se enfrenten al Toluca, Rayados, Cruz Azul, Xolos, Pumas y Necaxa.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!