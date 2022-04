El polémico analista y ex jugador expuso sus ideas en donde aseguró que Hernández ya ha tenido oportunidades en Mundiales y no ha sucedido nada relevante.

La polémica en torno a que si Javier Hernández debería ser convocado o no a la Selección Mexicana continúa y ahora fue Luis García, ex delantero de Chivas, el que explotó en televisión nacional asegurando que la presencia o no del Chicharito no cambia en absoluto el nivel del Tricolor.

El ‘Doctor’ destacó que el canterano del Guadalajara no es el mejor jugador de su historia de México como legendarios jugadores de otros países, por lo que incluso recordó que el ahora atacante del LA Galaxy ha participado en tres Mundiales y no se trascendió en ninguna de esas ediciones.

"Con Hernández, sin Hernández, con Pérez o sin Pérez, estamos en el mismo nivel. Ahora resulta que Javier Hernández es nuestro Diego Armando Maradona, nuestro Pelé, nuestro (Zinedine) Zidane. No, es un centro delantero normalito que ya ha estado en varias Copas del Mundo y que tampoco nos ha hecho llegar al quinto partido", declaró en Los Protagonistas.

García Postigo fue uno de los delanteros más destacados que ha generado el futbol mexicano en toda su historia representando a la Selección Mexicana en varias competencias, jugó en Europa con el Atlético de Madrid e incluso pudo defender la camiseta de tres de los cuatro clubes más importantes del balompié nacional como lo son Pumas, América y Chivas.

¿Por qué no es considerado Chicharito?

Sin darse a conocer una versión oficial por parte de la Selección Nacional, la versión que ha tomado más fuerza es que Hernández habría incurrido en una indisciplina en septiembre del 2019 en una concentración en New York, por lo que Gerardo Martino habría decidido borrarlo de sus llamados al Tricolor.

