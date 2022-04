El Guadalajara no podrá contar con ocho elementos por llamados a Selecciones Nacionales, pero eso no inquieta a Susan Bejarano.

En Chivas Femenil no hay pretextos y por ende no hay lugar para excesos de confianza. Pese a haber conseguido la calificación a la Liguilla, Susan Bejarano reconoció que en el Rebaño quieren mantenerse por la senda del triunfo pese a que habrá ocho ausencias por llamados a Selecciones Nacionales para el partido del lunes contra FC Juárez que está pendiente.

“Es lo que menos podemos hacer, caer en confianza. Ahorita el equipo está en meterle las ganas a pesar de que ahorita no tenemos a todas. Lo que vamos a dar es la exigencia de todos los entrenamientos. No podemos caer en exceso de confianza, porque creo que no nos lo permitiríamos nosotras mismas”, explicó la mediocampista.

Bejarano, que recientemente reapareció con el primer equipo tras superar una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió en mayo del 2021, está convencida de las ausencias no pesarán ya que confía en el nivel que han mostrado todas sus compañeras durante el torneo.

“Creo que el que no tengamos seleccionadas no nos afecta mucho. Sé que son buenas jugadoras, pero todas estamos al nivel competitivo para frontal ese compromiso”, declaró la futbolista en conferencia de prensa.

¿Quiénes estarán ausentes con Chivas Femenil?

Juan Pablo Alfaro no podrá contar con ocho futbolistas para el compromiso contra FC Juárez, ya que Alicia Cervantes, Joseline Montoya, Caro Jaramillo y Casandra Montero fueron requeridas con la Selección Mayor; mientras que Celeste Espino, Anette Vázquez, Isabella Gutiérrez y Kinberly Guzmán fueron convocadas con el representativo Sub 20.

