Un reconocido exfutbolista y actual analista televisivo criticó durante el rendimiento de las Chivas de Guadalajara, bajo el mando del entrenador Veljko Paunovic, después del agónico empate 1-1 con Querétaro en el Estadio Akron, correspondiente a la Jornada 5 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX y tras la conferencia de prensa ofrecida por el timonel rojiblanco, aseguró la noche del domingo que "debe convencer con resultados, no con palabras".

Los integrantes del primer equipo del Rebaño Sagrado abandonaron la cancha del Gigante de Zapopan acompañados de un sonoro abucheo que bajó de las tribunas, luego de salvarse de un rídiculo al evitar caer ante unos Gallos Blancos que ahora coleccionan 49 partidos sin poder ganar como visitante en Liga MX y se conformaron con un punto que los mantiene en la zona media de la tabla general de posiciones en este Clausura 2023.

Chivas, bajo el mando de Paunovic, coleccionan ahora ocho puntos de los 15 ya disputados en las primeras cinco fechas del torneo, luego de este agónico empate 1-1 con los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Akron. Los rojiblancos se preparan esta semana para visitar a los Tuzos en Pachuca, en un duelo correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2023.

Marc Crosas, exfutbolista y actual analista de la cadena TUDN, reaccionó a la conferencia de prensa que ofreció Veljko Paunovic tras el empate con Querétaro y aseguró que "otra cosa es que el mensaje hacia adentro sea otro y ahí le van a decir: oye, venimos durante tres meses trabajando de una forma. En Copa Sky me lo mostraron de alguna manera, contra Toluca en algún momento me lo mostraron y poco más y ahora no lo podemos hacer. Algo está pasando, ahí tiene que venir el mensaje".

Crosas, quien se sumó a los críticos de Paunovic en el episodio dominical del programa Línea de 4 que transmite TUDN, aseveró que más allá del discurso ofrecido por el serbio: "Él tiene que convencer al futbolista, no al aficionado. Al aficionado lo debe convencer con resultados, no con palabras". Por otra parte, criticó también al entrenador de Querétaro al advertir: "Pero (Mauro) Gerk que sale a una conferencia de prensa a decir que el rival no merecía el empate, cuando tu ¿qué has generado también?".

