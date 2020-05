Fernando Beltrán genera interés en un club español y no por su desempeño en la eLiga MX con Chivas de Guadalajara

¡VILLAREAL planea FICHAR a FERNANDO Beltran por una PEQUEÑA CIFRA!⬇️������ . Fernando Beltran desde que gano su titularidad con las Chivas ha llamado la atención en el fútbol mundial, en esta ocasión se trata del Villareal, pues antes del COVID 19, scouts del cuadro español le pusieron el ojo a Beltran.�� . El único problema del Guadalajara es que no tienen protegido a su jugador, por lo que el 'Nene' podría ser traspasado por la cantidad de 800mil euros �� si se paga su clausula, a pesar de que Fernando ya firmo un contrato de jugador de primera división, el tema de salida aún no se tocó debido a que no existían ofertas en concreto para que el futbolista deje al Guadalajara. . #chivas #chivasoficial #eschivas #chivista #chivistadecorazon #clubchivas #rechivas #noesamoreschivas���� #fuerzachivas #vamoschivas❤ #dalerebaňo #dalerebano #rebaňosagrado #somosrebaño #FernadoBeltran #Villareal #LaLiga #futbolmexicano #futbolespañol

