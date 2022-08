El actual capitán de las Chivas de Guadalajara, Fernando Beltrán, aseguró el martes en la conferencia de prensa previo al partido frente a Los Angeles Galaxy de la MLS, que tendrán que revertir lo antes posible los malos resultados que vienen hilvanando para bajar la presión mediática y de su afición, luego de un pésimo arranque que los mantiene en la zona baja de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

Los integrantes del primer equipo del Rebaño Sagrado, por su parte, cumplieron este martes con una sesión vespertina de entrenamiento en las instalaciones del Dignity Health Sports Park en el condando de Carson, para darle los toque finales a los prepararativos de su próximo compromiso: frente al Galaxy de la Major League Soccer (MLS) en el SoFi Stadium de la localidad de Inglewood, correspondiente a la inauguración del Showcase de la Leagues Cup 2022.

El Nene Beltrán, recientemente graduado de capitán en Chivas, reconoció en la conferencia de prensa que se encuentran en deuda con su afición, luego de los malos resultados en el presente torneo de Liga MX, por lo que aseguró que en un equipo como el Guadalajara no basta con meter uno o dos goles para ser figura.

El mediocampista del Rebaño advirtió que "la responsabilidad uno la sabe cómo canterano, no puedes conformarte con un buen partido. Si quieres ser leyenda en Chivas tienes que ganar campeonatos, no únicamente partidos, así de simple. No basta con meter un gol o dos, eso no sirve de nada. Cada jugador que llegue aquí debe saber y entender que para ser el mejor, tienes que trabajar todos los días".

El técnico Ricardo Cadena, por su parte, apoyó la iniciativa de su capitán y argumentó que "es una realidad, no hemos tenido la capacidad de ofrecer mejores resultados. Hemos quedado a deber, no hemos encontrado la capacidad de convertir goles en momentos importantes de los partidos y en casa no hemos podido anotar". Añadió que "sabemos que la historia y la institución así lo demanda, estamos en el club más importante de México. Lo que nos han marcado los históricos de Chivas, quienes han generado una grandeza inmensa, debemos asumirla y dignificarla para representar bien a la institución".

