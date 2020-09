Fernando Beltrán se alista para cumplir 50 partidos con Chivas de Guadalajara en Liga

Chivas de Guadalajara ha encontrado en Fernando Beltrán un prometedor futbolista y poco a poco a dado pasos para resaltar su importancia y esta noche, ante Tigres por la Jornada 8 del Torneo Guard1anes 2020, pisará uno de los escalones que demuestra que ya es un hombre de confianza en el equipo.

Beltrán, cuando pise el terreno de juego este sábado, cumplirá 50 encuentros con la playera de Chivas por Liga MX. Fue de la mano de Matías Almeyda que tuvo la primera oportunidad de mostrarse en julio de 2017. Si bien la continuidad no llegó a la primera, poco a poco supo abrirse un espacio.

"Es mi trabajo lo que se ve reflejado, el esfuerzo que he tenido para cumplir esos 50 partidos. Si no se hubiera suspendido el otro torneo, ya los hubiera cumplido. Siempre digo que por algo pasan las cosas, todavía no llego, no sé qué pueda pasar el sábado. No quiero 50, quiero más, quiero 300 y espero poder lograrlos", dijo recientemente Beltrán.

El Nene, como se le conoce al mediocampista, tiene mucho potencial en ser un referente para el equipo. "Tenía que vivirlo, pasar por esa parte donde un jugador sufre, que toman decisiones que a uno no le gustan. Son momentos que el jugador debe de pasar para madurar y después, cuando se da la oportunidad no dejarla ir", indicó.

En estos 49 encuentros que ha disputado por Liga MX con Chivas, Beltrán ha sido titular en 35 en los que no solo ha demostrado su gran fortaleza como mediocampista sino que además ha logrado anotar dos goles.