¿Y eso es un sí? Guillermo Almada habló sobre el interés de Chivas de Guadalajara

Desde que Víctor Vucetich fue cesado como el entrenador principal de las Chivas de Guadalajara, Michel Leaño tomó las riendas del plantel profesional como interino. Sin embargo, las jornadas del Grita México Apertura 2021 de la Liga MX fueron pasando y todavía no existieron novedades sobre un reemplazo.

Nombres como Antonio Mohamed, Jaime Lozano y hasta Van't Schip fueron mencionados en las redes y en los medios de comunicación, pero la primera respuesta positiva llegó por parte de un director técnico que actualmente tiene trabajo y está desempeñándose en el futbol mexicano: Guillermo Almada.

En la conferencia de prensa previa al partido ante Pachuca en el Estadio Hidalgo, el timonel uruguayo fue consultado sobre la chance de llegar al Rebaño Sagrado después del actual semestre. Y su respuesta seguramente agradó a Ricardo Peláez: "A cualquiera le gustaría dirigir a Chivas. ¿A quién no le va a gustar dirigir a un equipo grande? Pero con mi agente hace tiempo que no hablo y no existieron acercamientos".

"Me halaga que un equipo tna importante se interesa por nuestro trabajo y no sólo el mío, sino también el del grupo que me acompaña", agregó el entrenador de Santos Laguna, quien por reglamento no podrá ser contratado por el equipo tapatío hasta que finalice oficialmente el Grita México A21 de la Liga MX.