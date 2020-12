Chivas: Gael Sandoval no regresa y ya apareció un equipo interesado para el Clausura 2021

Walter Gael Sandoval, mediocampista perteneciente a las Chivas de Guadalajara, no entra en los planes del cuerpo técnico para el próximo Torneo de Clausura Guard1anes 2021 y no volverá al redil finalmente, luego que Santos Laguna no ejerció la opción de compra en su préstamo, por lo que ya apareció en este mercado de transferencias de la Liga MX un equipo interesando en sus servicios.

El volante por izquierda, cuya ficha deportiva es propiedad del Club Deportivo Guadalajara, no reportaría -de inicio- al comienzo de la pretemporada rojiblanca este martes en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, donde cumplirán con el primero de las dos fechas programadas de exámenes médicos rutinarios para conocer el estado de salud y físico de los 30 integrantes del plantel principal del Rebaño Sagrado, que liderará el entrenador Víctor Manuel Vucetich en el próximo campeonato y que arranca el 8 de enero frente al actual campeón León en el Estadio Nou Camp de Guanajuato.

Sandoval, después de un par de semanas de incertidumbre tras su despedida de Santos Laguna, comienza a esclarecer su futuro inmediato y según adelantó Erick López, reportero de la cadena TUDN en la Perla Tapatía, todo indica que el mediocampista ofensivo pudiera ir al Mazatlán FC a partir de este venidero Clausura Guard1anes 2021, un equipo que dirige Tomás Boy, quien lo conoció durante su breve etapa en el Guadalajara.

El feroz volante por izquierda, de 25 años de edad, no entra en los planes del "Rey Midas" Vucetich al considerar que tiene cubierto ese sector con elementos como: Alexis Vega, Jesús Angulo y a un adelantado Cristian Calderón, además de la polivalencia de Uriel Antuna en su novedoso esquema ofensivo: 4-3-3. Por tal motivo, el centrocampista tapatío se converitiría en el tercer refuerzo para los mazatlecos, quienes ya ha anunciaron los fichajes de Lorenzo Reyes y del portero Nicolás Vikonis.

Sandoval jugó el pasado torneo Apertura Guard1anes 2020 a préstamo con Santos Laguna, una escuadra con la que se formó y debutó. Sin embargo, el cuadro lagunero decidió no hacer válida la opción de compra que acompañaba a su contrato de cesión, a pesar de marcar tres goles en 710 minutos disputados a lo largo de 13 partidos, número más que aceptables. El futbolista debería reportar con las Chivas, pero el entrenador Vucetich ya le hizo saber a la directiva que no lo tiene en planes y el club tapatío lo ha puesto en el mercado, por lo que Mazatlán ya consultó por las condiciones del mediocampista, quien no tendría ningún problema en continuar su carrera con los sinaloenses y que sería un nuevo préstamo con opción a compra, aunque aún queda por definir el tiempo del vínculo, según el reporte del periodista Erick López.

