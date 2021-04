“Tiba” Sepúlveda no duda de Chivas y asegura que están para pelear por el título del Guard1anes 2021

Gilberto Sepúlveda, defensor de las Chivas de Guadalajara explicó parte de las situaciones que se dieron para que despertaran en el Torneo Guard1anes 2021 y estar colocados en zona de Repechaje, por lo que también manifestó su confianza en que cuentan con el talento suficiente para salir campeones.

El zaguero del Rebaño Sagrado, quien también ha tenido varios altibajos de manera individual a lo largo del certamen, celebra el momento que atraviesan donde cuentan con 22 unidades y están en el noveno puesto de la tabla general con muchas opciones de amarrar un lugar en la Reclasificación, y ¿por qué no?, pensar en el título.

“Ese es uno de los objetivos, es la meta ser campeones, nos hemos planteado varios objetivos en el torneo en general. Hemos estado cumpliendo con algunos de los objetivos, ya entrando a zona de Repechaje y de Liguilla el equipo se comporta a la altura, Chivas muestra siempre una buena cara estando en estas alturas del torneo, yo estoy con la confianza y plenamente seguro de que podemos ganar este campeonato”, comentó el “Tiba” en declaraciones para Marca Claro.

Sobre el inicio incierto que tuvieron en el Guard1anes 2021, Sepúlveda solo se apegó a la confianza colectiva como el factor que los sacó adelante en los momentos más complicados, pues consideró que nunca dejaron de entrenar al 100% durante la semana, aunque en los partidos los triunfos no llegaran como los planeaban.

"Tengo la confianza y estoy seguro que tenemos plantel para ganar este campeonato"



“La verdad sí, era cuestión de darnos confianza los unos a los otros. Yo creo que hasta el día de hoy en esta jornada se ha demostrado el trabajo que hemos hecho en todo el torneo, se había trabajado bien. Al principio era un poco la frustración porque no se daban los resultados. En la semana nos matamos en cada entrenamiento y cuando llegaba el fin de semana no sumábamos de a tres, era ahí donde entraban la frustración y nos hacíamos la pregunta de ¿por qué? Al fin de cuentas lo teníamos claro. No queda más que seguir trabajando, seguir creyendo con mucho entusiasmo y es lo que nos ha sacado adelante, y nunca haber claudicado”, apuntó Gilberto Sepúlveda, quien también recuperó la titularidad.

"Al inicio del torneo había frustración, pero siempre hemos tratado de dar lo mejor y todo el equipo tenía claro lo que teníamos que hacer"



