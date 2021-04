Ángel Zaldívar pide a afición de Chivas ilusionarse con el título del Torneo Guard1anes 2021

Para Ángel Zaldívar el buen momento que atraviesa Chivas de Guadalajara de cara a la última Fecha del Torneo Guard1anes 2021 ante los Tigres de la UANL, debe ser bien aprovechado para terminar en una mejor posición en la tabla y buscar ser local en el duelo por el Repechaje, por lo cual pide a la afición que se ilusione porque el objetivo es ser campeones.

En conferencia de prensa, el héroe del Clásico Tapatío manifestó su satisfacción por la última semana que han vivido donde cambió por completo el panorama del Rebaño Sagrado, pues se metieron en puestos de calificación y recuperaron parte de su mejor futbol, además, a nivel individual se reencontró con el gol, luego de no haber marcado en 15 jornadas.

"Como terminas es como te embalas en Liguilla, es lo importante. A veces hay equipos que cierran fuerte y llegan a instancias de semifinal o final. Nos tenemos que enfocar en cerrar fuerte este partido (ante Tigres) y cerrar en casa en la instancia que nos toque. No podemos adelantarnos, la tabla está muy cerrada, hay que cerrar fuerte porque eso nos da rumbo a lo que viene", apuntó el “Chelo”.

Zaldívar pidió a la afición que sueñe con grandes cosas en el Torneo Gurd1anes 2021 porque confía en que el nivel de Chivas ya no disminuirá en lo que resta del campeonato: “Claro que sí se deben de entusiasmar y llenar de optimismo la afición porque aquí no acaba todo, vamos a aspirar por trascender tanto en la Liguilla como buscar el campeonato, de eso estoy seguro. Nosotros tenemos que estar bien convencidos de lo que podemos hacer, ya lo hemos demostrado, tenemos que ser constantes y conscientes de que entrenando bien, encarando con ese envión anímico y seguidilla de buenos momentos futbolísticos podemos soñar en grande y que es el objetivo a fin de cuentas”.

Celebra Zaldívar reencontrarse con el gol

Todo indica que Chivas atraviesa su mejor momento justo en los encuentros más cercamos a la Liguilla, pero a nivel personal Ángel Zaldívar también ha demostrado que su funcionamiento ha venido a más, pues ante Monterrey fue clave para el gol de Alexis Vega y contra Atlas anotó el tanto del triunfo.

"Fue difícil no tener regularidad o minutos como uno quiere, pero mi cabeza siempre ha estado en Chivas y comprometido en poder estar aquí. Sueño con poder ganar más títulos en Chivas, y a pesar de que no me toman en cuenta siempre estaba comprometido con el grupo, trabajando y aportando lo que me tocara, tanto entrando de cambio o desde afuera apoyando. La verdad es un sueño estar aquí, le digo a los compañeros que valoren estar en este club", apuntó Zaldívar.