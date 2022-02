El ex jugador del Guadalajara lamentó que el capitán rojiblanco se lesionara

Gonzalo Pineda, entrenador del Atlanta United, lamentó la lesión de Jesús Molina tras su partido amistoso que disputó contra Chivas la mañana del domingo en Verde Valle, por lo que le dedicó palabras de ánimo.

El timonel del conjunto de la MLS y también ex jugador rojiblanco, aseguró que el lastimarse en duelos amistosos suele ser más complicado debido a que no se está en una competencia, sino que son compromisos de preparación.

“Siento mucho la lesión de Molina. Espero que esté bien, que se recupere, no sé cuál sea el diagnóstico. Esas cosas en este tipo de partidos es lo que uno más lamenta, que haya lesiones, porque no se juega nada, entre comillas”, declaró Pineda a TUDN.

Jesús Molina no pudo terminar el partido entre Chivas y el Atlanta debido a que sintió una molestia en la rodilla derecha en una jugada donde se lastimó solo, misma que se confirmó horas más tardes de que se trataba de una rotura de ligamento cruzado anterior.

¿Cuánto tardará Molina en regresar?

El capitán del Guadalajara dijo adiós al Clausura 2022 debido a esta lesión, por lo que podría regresar, en el mejor de los escenarios, a mitad del próximo Apertura 2022, ya que se estima que la recuperación tarde entre siete a nueve meses.